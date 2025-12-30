Департамент охраны природы напоминает, что большие вековые деревья (дижкоки), охраняемые дендрологические насаждения и охраняемые аллеи являются охраняемыми природными ценностями. Поэтому вырубка и/или удаление таких деревьев, даже если они пострадали от урагана, допускается только с разрешения департамента и при соблюдении особых условий. После последствий урагана заявления землевладельцев на удаление упавших или вырванных с корнем деревьев рассматриваются в приоритетном порядке, сообщает tv3.lv.

Действия по устранению последствий урагана зависят от характера повреждений и степени угрозы. Например, если дерево представляет опасность, полностью повалено, безвозвратно повреждено, утратило способность к росту и его вырубка необходима для устранения последствий аварии, землевладелец должен сфотографировать вековое дерево с зафиксированными повреждениями и оперативно уведомить департамент по телефону о последующих действиях, чтобы как можно скорее устранить угрозу.

После устранения последствий необходимо подать заявление с фотографиями такого дерева и полученными повреждениями для получения письменного разрешения.

Аналогично следует поступать в случае, если дерево представляет повышенную опасность — например, существует риск, что ствол может треснуть или упасть, если он уже треснул, накренился, или корневая система частично вырвана из почвы, создавая угрозу для жизни людей, инфраструктуры, движимого или недвижимого имущества.

Если дерево полностью повалено, безвозвратно повреждено и утратило способность к росту, но не представляет непосредственной угрозы, землевладелец также должен подать заявление в департамент на получение письменного разрешения на вырубку (удаление) векового дерева. Такие действия допустимы только после получения разрешения, в котором могут быть указаны специальные условия. В отдельных случаях удаление ствола векового дерева запрещено, если он является местом обитания охраняемых видов.

Напоминаем, что вырубка охраняемого дерева допускается только в случае, если оно стало опасным и нет других способов устранить угрозу — например, посредством обрезки ветвей или установки опор, — или если дерево полностью утратило способность к росту. Для удаления или вырубки дерева в любом из случаев необходимо письменное разрешение департамента. Форму заявления можно найти на сайте департамента в разделе "Разрешения и согласования".

Информацию об изменениях состояния дерева, фотографии и подписанные электронной подписью заявления следует отправлять на адрес электронной почты соответствующего регионального управления департамента. Эти заявления рассматриваются в приоритетном порядке. В случае необходимости срочного устранения угрозы просят связаться с соответствующим региональным управлением департамента по телефону. Контактная информация для региональных управлений доступна на сайте департамента.

Если необходимо убедиться, имеет ли дерево охранный статус, рекомендуется воспользоваться системой управления природными данными “Ozols”, в которой зарегистрированы все вековые деревья, заявленные в Латвии.

Вековое дерево воспринимается как самостоятельная экосистема и является средой обитания для многих редких и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих, птиц, насекомых, грибов и других организмов, поэтому их охрану и уход регулируют “Общие правила охраны и использования особо охраняемых территорий” либо индивидуальные правила охраны и использования конкретной охраняемой территории.

Ответственность за уход за деревом лежит на владельце земли, на которой находится такое вековое дерево. Землевладелец также обязан соблюдать правила охраны и использования охраняемой территории и сообщать о существующих или возможных изменениях, например, о сломанных ветвях или упавшем дереве.

tv3.lv