В первую же ночь года в Латвии ожидается трескучий мороз 0 6766

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
LETA
Изображение к статье: В первую же ночь года в Латвии ожидается трескучий мороз
ФОТО: LETA

На рубеже года на большей части территории Латвии ожидается мороз от -10 до -15 градусов, а также в многих местах ожидается снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на четверг, 1 января, в Латвии будет облачно, однако временами небо будет проясняться. Во многих местах будет идти снег, и в некоторых местах толщина снежного покрова увеличится на 2-4 сантиметра.

Будет дуть слабый ветер, в середине ночи на побережье он будет дуть с запада, юго-запада и усилится до умеренного.

На большей части территории Латвии ночью температура воздуха опустится до -10…-15 градусов, в некоторых местах, когда небо прояснится, температура воздуха может понизиться еще на несколько градусов. В прибрежных районах минимальная температура воздуха ожидается в пределах -4…-9 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, с небольшим снегом. В начале ночи ветер будет слабым, но с середины ночи он усилится с запада и юго-запада и станет порывистым. Температура воздуха понизится до -5…-6 градусов.

В день Нового года небо будет покрыто облаками, однако в некоторых местах в восточных районах между ними будут пробиваться солнечные лучи.

С середины дня, начиная с запада, Латвию пересечет обширная зона осадков — в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, а в некоторых местах толщина снежного покрова увеличится на 5-8 сантиметров. Вечером в некоторых местах на побережье снег перейдет в мокрый снег, а в некоторых местах возможно и оттаивание.

На отдельных участках дороги будут скользкими, а видимость во время снегопада в некоторых местах ухудшится до 1-2 километров.

Медленный до умеренного юго-западный, южный ветер постепенно усилится с юга, юго-востока, достигая на побережье порывов до 15-19 метров в секунду, а во второй половине дня он станет порывистым также в западных и центральных районах страны. Ожидаемая температура воздуха -3…-8 градусов, однако в крайних западных районах воздух прогреется до -2…+3 градусов.

В Риге день будет облачным. Утром ожидается небольшой снег, но вечером зона осадков с запада достигнет и столицы, и в результате снегопада толщина снежного покрова увеличится на 2-4 сантиметра. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах -4…-5 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
3
0
0
0

