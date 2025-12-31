Baltijas balss logotype
В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
ФОТО: LETA

В последний день года в Латвии будет держаться мороз, во многих местах ожидается солнечная погода, однако на востоке страны облака временами ещё будут приносить снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В течение дня будет дуть слабый северо-западный и северный ветер, но в первой половине дня на побережье Рижского залива порывы ещё могут достигать 15 метров в секунду. В большинстве регионов температура воздуха не поднимется выше -4...-8 градусов, а в прибрежных районах составит -2...-4 градуса.

Также в Риге в течение дня облачность временами рассеется, и будет солнечно. Ожидается слабый северо-западный и северный ветер, в первой половине дня с порывами до 15–16 м/с. Температура воздуха днём останется без изменений — в пределах -3...-5 градусов.

