Латвию еще больше завалит снегом - синоптики предупредили жителей 1 6913

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвию еще больше завалит снегом - синоптики предупредили жителей
ФОТО: Unsplash

Латвию скорее всего еще больше завалит снегом - в направлении нашей страны идут плотные облака. Правда, часть снега может растаять, но при этом во многих местах дороги будут скользкими.

Уже в ночь на субботу небо над Латвией затянут облака, которые во многих местах принесут снег, а на побережье — также мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления, однако на морском побережье ветер будет сильнее и при юго-западном направлении в порывах достигнет 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит от 0 до −3 градусов.

В Риге ночью небо будет облачным, временами ожидается снегопад. Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления, а минимальная температура воздуха составит от 0 до −1 градуса.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Оставить комментарий

(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    2-го января

    На.ул.деглава.инвалида.везли.на.коляске.прямо.попроезжей.части.потому.что.вокруг.все.тротуары.никто.не.чистил.если.ещё.навалит.может.тогда.в.городе.вспомнят. Кто.должен.чистить.тротуары.деглава.152.около.12.дня!

    3
    0

