Латвию скорее всего еще больше завалит снегом - в направлении нашей страны идут плотные облака. Правда, часть снега может растаять, но при этом во многих местах дороги будут скользкими.

Уже в ночь на субботу небо над Латвией затянут облака, которые во многих местах принесут снег, а на побережье — также мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления, однако на морском побережье ветер будет сильнее и при юго-западном направлении в порывах достигнет 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит от 0 до −3 градусов.

В Риге ночью небо будет облачным, временами ожидается снегопад. Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления, а минимальная температура воздуха составит от 0 до −1 градуса.