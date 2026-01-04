Baltijas balss logotype
Температура упадет, размеры сугробов вырастут – прогноз латвийской погоды на неделю 0 4762

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Температура упадет, размеры сугробов вырастут – прогноз латвийской погоды на неделю
ФОТО: LETA

На следующей неделе по всей Латвии вернутся морозы, а толщина снежного покрова продолжит увеличиваться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В понедельник и вторник погода будет довольно облачной, лишь местами между облаками будет проглядывать солнце. Облака во многих районах по-прежнему будут время от времени приносить снегопады. В эти дни воздух постепенно станет холоднее, температура в основном будет держаться в пределах от –3 до –8 градусов.

С середины недели будет преобладать влияние антициклона, который принесёт более сухую погоду, а солнце будет чаще появляться между облаками.

Мороз усилится и сохранится как в дневное, так и в ночное время. В отдельных районах столбик термометра приблизится к отметке –15 градусов.

#погода #Латвия #прогноз #температура
Видео