«Также мне выпала честь быть инициатором и исполнителем этой идеи. Одиссей Костанда, работавший в комиссии Верховного Совета по обороне и внутренним делам, рассказывал об активности Советской Армии, поскольку еще в 1990 году мы думали, как можно было бы вывести Советскую Армию из Латвии и государств Балтии. У литовцев был очень активный министр обороны – Буткявичус, который сказал: если начнутся какие-то действия советской армии, надо строить баррикады. Это было в августе 1990 года. А один мой бывший учитель, историк, считал, что автором идеи баррикад был именно он. Этими примерами хочу сказать, что не один человек подумал о необходимости баррикад. Тогда я заметил в прессе, что слово «баррикады» звучало ни в одном месте. А в декабрьском заявлении народного фронта Латвии не было ни слова о баррикадах. 12 января состоялось заседание думы Народного Фронта Латвии в Большой ауле Латвийского университета. Там говорили о том, сколько людей должно охранять стратегические объекты. Но я не слышал слова «баррикады».

Что же касается сегодняшней ситуации с безопасностью в Латвии, то, по мнению Т.Юндзиса: «О многом можно дискутировать. Я бы хотел, чтобы наше внешнеполитическое ведомство было активнее. Идея коалиции дронов была хорошая, но ее перехватила Великобритания и другие государства. Сейчас наша активность выросла. Мне бы хотелось, чтобы на международных форумах больше появлялась Латвия – Литва и Эстония гораздо активнее. Мы в Совете Безопасности ООН, и после запуска русского «Орешника» Латвия будет поднимать вопрос на эту тему. Почему в будущем? Надо было сразу инициировать! Для малых государств это единственное средство – говорить и побуждать. Сейчас я читаю студентам лекции по международному праву. И что мне им сказать, если оно прекратилось со всех сторон? Когда-то мы могли говорить о России, сейчас есть события с Гренландией. Для крупных государств международное право подобно муравью для слона, он только мешает двигаться. Муравьи кричат, но слон этого не слышит».