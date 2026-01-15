Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Баррикады навсегда! 0 340

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Баррикады навсегда!

Бывший депутат Верховного Совета ЛР, первый министр обороны Талавс Юндзис в беседе с публицисткой Neatkarīgā Элитой Вейдемане вспомнил события 35-летней давности.

«Также мне выпала честь быть инициатором и исполнителем этой идеи. Одиссей Костанда, работавший в комиссии Верховного Совета по обороне и внутренним делам, рассказывал об активности Советской Армии, поскольку еще в 1990 году мы думали, как можно было бы вывести Советскую Армию из Латвии и государств Балтии. У литовцев был очень активный министр обороны – Буткявичус, который сказал: если начнутся какие-то действия советской армии, надо строить баррикады. Это было в августе 1990 года. А один мой бывший учитель, историк, считал, что автором идеи баррикад был именно он. Этими примерами хочу сказать, что не один человек подумал о необходимости баррикад. Тогда я заметил в прессе, что слово «баррикады» звучало ни в одном месте. А в декабрьском заявлении народного фронта Латвии не было ни слова о баррикадах. 12 января состоялось заседание думы Народного Фронта Латвии в Большой ауле Латвийского университета. Там говорили о том, сколько людей должно охранять стратегические объекты. Но я не слышал слова «баррикады».

Что же касается сегодняшней ситуации с безопасностью в Латвии, то, по мнению Т.Юндзиса: «О многом можно дискутировать. Я бы хотел, чтобы наше внешнеполитическое ведомство было активнее. Идея коалиции дронов была хорошая, но ее перехватила Великобритания и другие государства. Сейчас наша активность выросла. Мне бы хотелось, чтобы на международных форумах больше появлялась Латвия – Литва и Эстония гораздо активнее. Мы в Совете Безопасности ООН, и после запуска русского «Орешника» Латвия будет поднимать вопрос на эту тему. Почему в будущем? Надо было сразу инициировать! Для малых государств это единственное средство – говорить и побуждать. Сейчас я читаю студентам лекции по международному праву. И что мне им сказать, если оно прекратилось со всех сторон? Когда-то мы могли говорить о России, сейчас есть события с Гренландией. Для крупных государств международное право подобно муравью для слона, он только мешает двигаться. Муравьи кричат, но слон этого не слышит».

Читайте нас также:
#история #Латвия #безопасность #дипломатия #оборона #баррикады #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»
Изображение к статье: Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест
Изображение к статье: Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю
Изображение к статье: «Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео