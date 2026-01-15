Baltijas balss logotype
Чтобы починить Вантовый мост, на каждого рижанина повесят долг в 142 евро 5 9093

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чтобы починить Вантовый мост, на каждого рижанина повесят долг в 142 евро

Рижская дума планирует занять до 84,46 млн евро на ремонт Вантового моста, свидетельствует поддержанный сегодня на заседании Комитета по финансовым и административным вопросам проект решения.

Если разделить новый долг на число жителей Риги, то на каждого рижанина придется по 142 евро. На семью из четырех человек – 568 евро.

В том числе в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, а в 2028 году — до 35,76 млн евро. Срок погашения кредита составит до 30 лет с отсрочкой выплаты основной суммы до трёх лет. Ежегодные проценты пока не известны, но ясно, что банки смогут заработать на Риге пару десятков миллионов евро.

Окончательное решение о заимствовании должно быть принято на заседании Рижской думы.

Добавим, что еще несколько лет назад бюджет Риги перестал быть профицитным. В 2019-м доходы столицы составили 1011,7 миллионов евро, а расходы – 972,1 миллионов. Первый год, в котором бюджет был полностью сформирован под началом Мартиньша Стакиса – 2021 – показал 984,8 миллионов доходов и 960,2 миллиона расходов. Скромно, но все же прилично.

А вот 2024 год под началом Вилниса Кирсиса, уже олицетворяет жизнь в долг: при существенно выросших доходах, до 1399,9 миллионах, расходы составили 1433 миллиона.

С новыми кредитами на мост Рига погрязнет в долгах уже при мэре Виестурсе Клейнбергсе.

#финансы #долги #бюджет #инфраструктура #кредитование #экономика #политика
Оставить комментарий

(5)
  • D
    Dimas
    16-го января

    Самое время сделать платный въезд в Ригу. В одном городе, на берегу залива, уже так сделали, по причине ремонта моста. Чем мы хуже?

    36
    4
  • П
    Процион
    16-го января

    Что за чушь! Вантовый мост был построен во времена ненавистной советской оккупации на деньги федерального (общесоюзного) бюджета. Какой ещё ремонт? Снести к чёртовой матери, как проклятое наследие коммунистического режима. Я правильно считаю, национально озабоченные кунги и кундзы?

    72
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    15-го января

    84,46 млн евро не хватит на всех, берите 200 лямов.

    45
    1
  • bt
    bory tschist
    15-го января

    безграмотность просто царствует на "вв" порталe. ... изношенную обувь можно отдать в починку а вот мосты, особенно вантовый, – ремонтируют

    22
    6
  • A
    Aleks
    15-го января

    Приходит мужик к священнику и говорит -Батюшка ,я совершил грех Обманул еврея.

    • это не грех-это чудо! Поэтому сделаем чудо этой Думе..😎👽
    28
    3
Читать все комментарии

Видео