В Латвии следует постепенно прекратить вещание радиостанций на русском языке, заявил в эфире программы Латвийского радио "Krustpunktā" председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

Вероятно, изгнания из эфира общественного русскоязычного радио кое-кому показалось недостаточно. Аболиньш подчеркнул, что радио нельзя сравнивать с другими видами медиа, поскольку для его работы необходим государственный ресурс — частота вещания. «Радио может работать только в том случае, если государство бесплатно предоставляет самую ценную часть бизнеса — частоту», — сказал Аболиньш.

Он отметил, что сейчас в Латвии работают 13 радиостанций на русском языке, тогда как всего в стране вещают около 40 радиостанций.

По словам Аболиньша, 14 января он внес в Сейм предложение, предусматривающее поэтапное прекращение русскоязычного радиовещания в течение восьми лет — за счет того, что действующие лицензии не будут продлеваться и завершат действие естественным образом.

Согласно предложению, лицензии на радиовещание на русском языке больше не будут продлеваться, а последняя из них истечет в 2034 году. По мнению Аболиньша, это единственный разумный и юридически корректный способ постепенно отказаться от использования русского языка в радиовещании, сообщает LSM+.