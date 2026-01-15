В Рижском роддоме за десять дней родилось восемь пар близнецов, свидетельствует обнародованная учреждением информация, пишет LETA.

За десять дней родились четыре пары девочек-близнецов, три пары мальчиков-близнецов и одна разнополая пара.

Рижский роддом призывает родителей близнецов, которым это необходимо, воспользоваться автокреслами, переданными другими родителями. Эти автокресла (б/у) доступны в самом учреждении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Рижском родильном доме на свет появилось 3722 новорождённых. Для сравнения: в 2024 году в учреждении родилось 3959 детей.

Из всех новорождённых в прошлом году 1763 были девочки и 1959 — мальчики, а в 2024 году родилось 1958 девочек и 2001 мальчик.

Среди новорождённых в 2025 году — 66 пар близнецов и одна тройня, которая появилась на свет 21 марта.

Почти пятая часть — 19,8% семей, пополнившихся в Рижском роддоме, в прошлом году стали родителями третьего, четвёртого, пятого, шестого или седьмого ребёнка. Для сравнения: в 2024 году доля семей, в которых родился третий, четвёртый, пятый или шестой ребёнок, составляла 19%.

В прошлом году в роддоме также появились на свет 100 украинских детей, а всего с начала войны здесь родились 364 украинских новорождённых.

Самым "урожайным" месяцем прошлого года стал июль — тогда родились 366 детей. Самым насыщенным днём оказалось 21 августа, когда на свет появились 22 младенца.