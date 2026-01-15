Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Рижском роддоме за десять дней родилось восемь пар близнецов 0 951

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Рижском роддоме за десять дней родилось восемь пар близнецов

В Рижском роддоме за десять дней родилось восемь пар близнецов, свидетельствует обнародованная учреждением информация, пишет LETA.

За десять дней родились четыре пары девочек-близнецов, три пары мальчиков-близнецов и одна разнополая пара.

Рижский роддом призывает родителей близнецов, которым это необходимо, воспользоваться автокреслами, переданными другими родителями. Эти автокресла (б/у) доступны в самом учреждении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Рижском родильном доме на свет появилось 3722 новорождённых. Для сравнения: в 2024 году в учреждении родилось 3959 детей.

Из всех новорождённых в прошлом году 1763 были девочки и 1959 — мальчики, а в 2024 году родилось 1958 девочек и 2001 мальчик.

Среди новорождённых в 2025 году — 66 пар близнецов и одна тройня, которая появилась на свет 21 марта.

Почти пятая часть — 19,8% семей, пополнившихся в Рижском роддоме, в прошлом году стали родителями третьего, четвёртого, пятого, шестого или седьмого ребёнка. Для сравнения: в 2024 году доля семей, в которых родился третий, четвёртый, пятый или шестой ребёнок, составляла 19%.

В прошлом году в роддоме также появились на свет 100 украинских детей, а всего с начала войны здесь родились 364 украинских новорождённых.

Самым "урожайным" месяцем прошлого года стал июль — тогда родились 366 детей. Самым насыщенным днём оказалось 21 августа, когда на свет появились 22 младенца.

Читайте нас также:
#медицина #Украина #близнецы #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»
Изображение к статье: Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест
Изображение к статье: Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю
Изображение к статье: «Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео