Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему в Латвии рухнули продажи электромобилей 5 7168

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Почему в Латвии рухнули продажи электромобилей

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 1606 новых электромобилей, что на 27,7 процента больше, чем в 2024 году, сообщили в Автоассоциации. Но после завершения госпрограммы, стимулирующей покупку электрокаров (государство оплачивало часть стоимости авто), их продажи резко упали.

Лидером продаж новых электромобилей в Латвии в прошлом году стала компания Volkswagen — 147 автомобилей, что на 14,5 процента меньше, чем в 2024 году. Второе место заняла BYD с 132 автомобилями, а на третьем месте оказалась Skoda с 124 электромобилями, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Четвертое место в прошлом году заняли легковые электромобили марки Toyota — всего зарегистрировано 105 единиц, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку Hyundai с 104 электромобилями, что на 44,4 процента больше.

Как заявил член правления Автоассоциации Криш Липшанс, рынок электромобилей в целом в 2025 году вновь подтвердил высокую зависимость от государственных инструментов поддержки, поскольку завершение программы поддержки в августе прошлого года оказало прямое и статистически четко фиксируемое влияние на спрос во второй половине года.

Несмотря на то что интерес к электромобилям сохранялся, после окончания поддержки регистрация новых электромобилей в целом снизилась примерно на 30 процентов, а подержанных — примерно на 45 процентов.

Липшанс также отметил, что для отдельных брендов электромобилей, особенно не относящихся к премиальному сегменту и для которых решение о покупке напрямую зависит от конечной цены, спад без господдержки достигал даже до 60 процентов.

Читайте нас также:
#Латвия #volkswagen #электромобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    16-го января

    Вы как на другой планете живёте....Вы их стоимость видели или просто дуру включаете.....Возмите Норвегию,хотя великой латвии до Норвегии как до китая.....))))))))Там ГОСУДАРСТВО 40%ДОТАЦИИ НА ПОКУПКУ ВЫДАЁТ)))))))))))))) ПОЧЕМУ )))))))))УПАЛИ))))))))ВЫ СЕРЬЁЗНО)))))))))))В ГОЛОВУ НЕ ТОЛЬКО О РАСПИЛЕ ДОЛЖНЫ МЫСЛИ ПРИХОДИТЬ ......ИЛИ КАКИЕ СЕГОДНЯ НАЛОГИ ПОДНЯТЬ,ПОТОМУ-КАК ДОЛГИ НАДО ОБСЛУЖИВАТЬ.....ВЫ СМЕШНЫ....

    7
    0
  • Д
    Дед
    16-го января

    Любой дизель в эксплуатации дешевле, чем электричка.

    41
    17
  • С
    Сарказм
    Дед
    16-го января

    Аха счас. Особенно у современных (5-7 летних), у которых по кругу летит сажевый фильтр, экологические системы и турбина на пробегах выше 150 тыс., все это в принципе неремонтируемо и требует замены блоками, стоимость каждого из которых измеряется тысячами (без вменяемых неоригинальных альтернатив сравнимых по качеству), а их удаление/вырезание (это не про турбину) во-первых снимает машину с гарантии, во-вторых, с большой степенью вероятности ведет к невозможности пройти техосмотр без ежегодных танцев с бубном вокруг с привлечением умельцев, вооруженных тайными знаниями и неслабыми аппетитами. Сам езжу на таком дизеле, сейчас вот попал на капиталку двигателя (не по вышеперечисленным поводам, но тоже заставляет задуматься о качестве и "стоимости владения") И да, раскрой сермяжную правду, какие это такие гигиантские расходы на экесплуатацию у электричек (исключая замену батареи лет через 7-10)?

    5
    9
  • VU
    Vards Uzvards
    16-го января

    Афёра с "экологичным автотранспортом" не столь прибыльна и зависит от падающего спроса беднеющего населения , поэтому все корпорации переключаются на военные заказы и постоянную прибыль обеспечиваемую госбюджетом. Война выгодна капиталу.

    35
    2
  • A
    Anim
    16-го января

    Не только в Латвии, а во всём мире.

    Потому, что никому эти долбаные "электрички" не нужны.

    58
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге нет вакцин от гриппа для детей? – комментарий Минздрава Эксклюзив!
Изображение к статье: Снега синоптики не ждут, мороз — да: что готовит погода на выходные
Изображение к статье: Так искусственный интеллект видит ненасильственное сопротивление граждан ЛР.
Изображение к статье: Шведы привезут в Латвию артиллерийскую установку, способную дострелить от Риги до Юрмалы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео