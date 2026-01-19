Baltijas balss logotype
На самом деле? Автоводителей встревожило новшество - необходимость платить налог до 31 января 1 3828

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2026
LSM.LV
Изображение к статье: На самом деле? Автоводителей встревожило новшество - необходимость платить налог до 31 января

Автоводителей обеспокоили разговоры о новой процедуре уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства. Что изменится и главное — изменится ли вообще?

Согласно закону, налог на эксплуатацию транспортного средства за каждый прошедший календарный год нужно оплатить до 31 января следующего года. Однако на практике большинство водителей платят позже — когда едут в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) на техосмотр. Так привычнее и удобнее, и за такую просрочку санкции не применяются, сообщает LSM.lv.

В начале этого года водителей встревожили утверждения, распространявшиеся в соцсетях, что теперь налог якобы будет обязательно платить до 31 января. CSDD разъяснила, что это неправда.

«У владельцев транспортных средств нет оснований для беспокойства. В порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства абсолютно ничего не изменилось», — пояснил руководитель отдела коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Вероятно, слухи появились из-за того, что в начале года CSDD разослала информационное напоминание владельцам новых автомобилей, которые проходят техосмотр раз в два или три года. Получатели напоминания, написанного юридическим языком, восприняли его как обязательное требование оплатить налог до конца января.

«Это лишь напоминание, а не распоряжение или ужесточение. Напоминание о том, что есть обязанность оплатить этот налог. Чтобы не получилось так, что через три года, снова приезжая на техосмотр, налог придется платить сразу за три года», — отметил представитель CSDD.

Штрафов за неуплату эксплуатационного налога за несколько лет нет. Это единственный налог, по которому такие санкции не предусмотрены. Но водителям следует учитывать, что в таком случае придется оплатить налог за все предыдущие годы, за которые он не был внесен.

Также сохраняются налоговые льготы — например, для многодетных семей или людей с инвалидностью — если платеж сделан с задержкой, но еще в период действия техосмотра. Если же налог оплачивается тогда, когда техосмотр уже закончился, льготы больше не применяются.

#санкции #штрафы #техосмотр #автомобили #слухи #CSDD
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    19-го января

    Нет времени у родины ждать, когда у вас появятся деньги. Родине деньги нужны сейчас.

    20
    2

Видео