В субботу Латвийский Военный музей представил новую базу данных, которая позволит получить доступ к имеющимся в распоряжении музея спискам латвийских жителей, служивших в Первой и Второй мировых войнах.

Публичная база данных «Latviešu karavīri» доступна информация о примерно 30 000 латвийских стрелках, участвовавших в Первой мировой войне и Гражданской войне в России, а также о почти 100 000 жителях Латвии, которые служили в немецких воинских частях во время Второй мировой войны. Имеется ли в базе информация о латвийцах, служивших в Красной армии, агентство LETA не уточняет.

База данных предназначена как для профессиональных исследователей, так и для генеалогов и других заинтересованных лиц. В будущем планируется дополнить базу данных другими списками солдат, которые находятся в распоряжении музея или были переданы музею. Со временем этот веб-сайт станет единой платформой, на которой можно будет найти основную информацию о жителях Латвии, участвовавших в военных конфликтах первой половины 20 века.