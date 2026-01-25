Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутат Сейма обнаружил в Латвии «ждунов». Чего ждут? 13 9692

Наша Латвия
Дата публикации: 25.01.2026
tv24
Изображение к статье: Депутат Сейма обнаружил в Латвии «ждунов». Чего ждут?

Обвиняемые в деятельности против государства, госязыка и существующего строя - это лишь видимая часть айсберга, сообщил глава комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат от "Нового единства" Айнарс Латковскис телеканалу TV24 в программе Ziņu TOP.

По словам депутата, многие уже давно в России.

"Особенно несколько лет назад мы наблюдали ситуацию, когда службы госбезопасности задерживали людей, подозревавшихся в шпионаже, суды их всё же отпускали, не оставляли под стражей, потому что это, дескать, не убийства или что-то в этом роде". - Сказал он.

"Бегство через границу - очень распространённое дело. Через Эстонию в Россию, например. А что касается актов саботажа, когда надо что-то сжечь, испортить памятное место, пытаться поджечь Музей оккупации, конечно, людей нанимают. Очень многие зависимы от этого, и если совпадает эта идеология, ты поддерживаешь Кремль, его действия в Украине и ещё получаешь за это оплату, то появляются те, кто готов это исполнить. Давайте не будем лгать себе, нечего лгать: тех, кого в Украине часто называют "ждунами", есть и в нашем обществе, это совершенно ясно", - заявил Латковскис.

×
Читайте нас также:
#Украина #безопасность #общество #шпионаж #кремль #национальная безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
32
4
3
9
0
5

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео