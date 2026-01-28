Конец недели будет солнечным и очень холодным

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
В конце этой недели в Латвии ожидается преимущественно солнечная и крайне холодная погода - местами столбик термометра может опуститься до -30 градусов, прогнозируют синоптики.

Начиная с четверга облака будут покрывать небо лишь изредка. Местами ожидается небольшой снег и иней. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока.

Температура воздуха будет постепенно понижаться, и воскресенье станет самым холодным днем недели: утром в большинстве районов страны будет -20...-30 градусов, а к середине дня во многих районах ниже -15 градусов. В северной части Курземе морозы будут слабее, так как ветер будет дуть с Рижского залива.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в понедельник, 2 февраля, температура в восточных и центральных районах Латвии ночью может опуститься до -28...-33 градусов. Такие морозы возможны только при ясном небе и слабом ветре в течение всей ночи.

Последний раз мороз -30 градусов был зафиксирован в Латвии 8 января 2024 года, а -33 градуса не зафиксировалось с февраля 2012 года.

На море усилится образование льда. На следующей неделе ожидается, что большая часть Рижского залива покроется льдом, толщина которого, по прогнозам сайта "marine.meteo.lv", составит 5-20 сантиметров, а на севере залива у Эстонии - до 40 сантиметров. Выходить на лед в море запрещено.

Январь стал самым холодным месяцем в Латвии с февраля 2012 года и самым холодным январем с 2010 года.

С середины следующей недели ожидается ослабление морозов.

#климат #погода #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
