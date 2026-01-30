В качестве «объектов пошлины», на кои будут направляться доходы от дорожных виньеток, в этом году фигурируют государственные автодороги.

Оптимистично сборщики автоналога с большегрузных авто намереваются получить 59 миллионов евро, которые пойдут на трассы:

A6 – Рига-Даугавпилс-Краслава-Патерниеки (граница с Беларусью), для восстановления 20-км участка Ницгале-Даугавпилс; а также перестройка 6-км участка у Икшкиле.

A2 – Рига-Сигулда-Вецлайцене (граница с Эстонией), восстановление 16,5-км участка Грундздале-Дарзциемс;

A14 – Даугавпилсская объездная дорога, перестройка 7-км участка от Свенте до перекрестка с автодорогой A6;

P80 – восстановление 48-км участка Тинужи-Кокнесе;

Итого, получаем 97,5 км восстановленных или перестроенных дорог за год. Довольно неплохо – больше, чем от Риги до Цесиса.

Однако, как свидетельствуют данные последнего времени, себестоимость 1 км реконструкции существующих дорог или строительства новых с двумя полосами может достигать 10 миллионов евро за километр, учитывая ограждения и шумозащиту, хотя конкретные цифры зависят от типа дороги (автомагистраль, сельская дорога) и сложности проекта.

Следовательно, подлинный бюджет вышеуказанных работ должен был бы достичь… 1 миллиарда евро! Откуда возьмутся такие деньги – непонятно.