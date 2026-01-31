Без билета в электричке

Сигита Паула, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга AS “Pasažieru vilciens”:

– Если контролер обнаружил пассажира, допустившего нарушение правил (едет предварительно не купив билет, или не зарегистрировав), к нарушителю применяется наказание в виде денежного штрафа. Штраф можно оплатить на месте, контролеру. Оплату можно произвести либо наличными, либо при помощи банковской карты. В случае оплаты на месте штраф составит 25 евро, что является половиной от полной суммы.

Если нарушитель не желает или не может оплатить штраф контролеру на месте, позже ему будет выставлен счет на полную сумму, которая составляет уже 50 евро. Счет необходимо оплатить в течение 30 дней.

Если пассажир имеет право на льготный проезд, но едет без действительного билета, штраф составит 7 евро (при оплате на месте у контролера). Если штраф взимается позже посредством выставленного счета, сумма составит 15 евро.

Что касается перевозки багажа или животных в поезде без действительного билета, сумма штрафа составит 5 евро при оплате на месте, и 10 евро, если при выставлении счета.

Без билета в трамвае

Байба Барташевичи-Фелдмане, руководитель отдела общественных отношений предприятия “Rīgas Satiksme”:

– За неоплаченный проезд (то есть, билет либо не был приобретен, либо приобретен, но не был приложен к валидатору) на пассажира налагается денежный штраф.

Если он оплачивается сразу на месте, то сумма составляет 15 евро. Если нарушителю выставляется счет для поздней оплаты, то платить придется уже вдвое больше - 30 евро.

С такими же суммами придется расстаться и в случае, если человек просто купил билет, но ни разу его не регистрировал (то есть, не приложил к валидатору): само наличие билета оплатой за проезд не является.

В ситуации, когда пассажир уже начал использовать билет (например, на 90 минут, на месяц и т.д.), но по каким-то причинам во время промежуточной поездки не зарегистрировал его (то есть, не приложил билет к валидатору), на пассажира также может быть наложен штраф: при оплате на месте, то сумма составит 3 евро, если с оформлением счета для более поздней оплаты — 5 евро.