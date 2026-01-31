Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Охота на «зайцев»: на какие суммы в этом году Рига штрафует безбилетников 1 6449

Наша Латвия
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Охота на «зайцев»: на какие суммы в этом году Рига штрафует безбилетников
ФОТО: LETA

«В какую сумму обойдется проезд без билета в общественном транспорте Риги и в пригородных электричках? Читатель bb.lv»

Без билета в электричке

Сигита Паула, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга AS “Pasažieru vilciens”:

– Если контролер обнаружил пассажира, допустившего нарушение правил (едет предварительно не купив билет, или не зарегистрировав), к нарушителю применяется наказание в виде денежного штрафа. Штраф можно оплатить на месте, контролеру. Оплату можно произвести либо наличными, либо при помощи банковской карты. В случае оплаты на месте штраф составит 25 евро, что является половиной от полной суммы.

Если нарушитель не желает или не может оплатить штраф контролеру на месте, позже ему будет выставлен счет на полную сумму, которая составляет уже 50 евро. Счет необходимо оплатить в течение 30 дней.

Если пассажир имеет право на льготный проезд, но едет без действительного билета, штраф составит 7 евро (при оплате на месте у контролера). Если штраф взимается позже посредством выставленного счета, сумма составит 15 евро.

Что касается перевозки багажа или животных в поезде без действительного билета, сумма штрафа составит 5 евро при оплате на месте, и 10 евро, если при выставлении счета.

Без билета в трамвае

Байба Барташевичи-Фелдмане, руководитель отдела общественных отношений предприятия “Rīgas Satiksme”:

– За неоплаченный проезд (то есть, билет либо не был приобретен, либо приобретен, но не был приложен к валидатору) на пассажира налагается денежный штраф.

Если он оплачивается сразу на месте, то сумма составляет 15 евро. Если нарушителю выставляется счет для поздней оплаты, то платить придется уже вдвое больше - 30 евро.

С такими же суммами придется расстаться и в случае, если человек просто купил билет, но ни разу его не регистрировал (то есть, не приложил к валидатору): само наличие билета оплатой за проезд не является.

В ситуации, когда пассажир уже начал использовать билет (например, на 90 минут, на месяц и т.д.), но по каким-то причинам во время промежуточной поездки не зарегистрировал его (то есть, не приложил билет к валидатору), на пассажира также может быть наложен штраф: при оплате на месте, то сумма составит 3 евро, если с оформлением счета для более поздней оплаты — 5 евро.

×
Читайте нас также:
#Рига #льготы #транспорт #штрафы #билеты #общественный транспорт
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
3
0
1
20
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео