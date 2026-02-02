Количество вакантных должностей в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) за последние 3–4 года продолжает сокращаться, заявила в интервью передаче «900 секунд» (TV3) директор службы Лиене Ципуле, пишет LETA.

Она признала, что уровень вакансий в службе по-прежнему составляет около 10%, однако в целом ситуация вселяет надежду, поскольку многие сотрудники проходят обучение, чтобы получить дополнительную квалификацию. Например, водители оперативного медицинского транспорта получают квалификацию помощников медиков.

«Мы всё чаще видим решения, как можно организовать работу, формируя бригады не из трёх, а из двух человек. Это позволяет нам создать дополнительную сеть бригад», – рассказала Ципуле.

«В целом ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было 3–4 года назад», – подытожила директор службы.

Отвечая на вопрос о том, как часто сотрудникам СНМП приходилось применять газовые баллончики для самозащиты во время выездов, Ципуле сообщила, что за последние полгода таких случаев не было. Она оценила это как результат прогнозов службы: с началом использования нагрудных камер пациенты стали проявлять больше уважения к сотрудникам СНМП.