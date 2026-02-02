В Латвии — более 221 тысячи инвалидов, или почти 12% от всех жителей, констатировал Государственный контроль. Между тем, статус и система поддержки этой многочисленной категории населения — крайне раздроблены.

Миллиард в год из госбюджета

Как доложила в январе член совета Госконтроля Майя Аболиня на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, в нашей стране «в целом понимание о статусе инвалидности правильное, однако статус инвалидности не во всех случаях достигает своей цели».

Три группы инвалидности: очень тяжелая (I), тяжелая (II) и умеренная (III) несут разные цели — от поддержания достойного существования до полного включения в самостоятельную жизнь.

Траты государственного бюджета на выплаты инвалидам превышают 1 миллиард евро, т.е. более 6% от общей расходной статьи Латвии. Здесь можно сразу же заключить, что страна недоплачивает данной категории людей более чем в полтора раза. Ибо, если инвалид встречается чаще, чем каждый десятый латвиец, то и ассигнования должны бы составить никак не меньше 10%? Но тогда они бы приблизились к военным расходам, которые на 2026 год у нас — 2,16 миллиарда евро. А как же это – отнять денюжку у каравиров...

Самоуправления, конечно, тоже стараются посодействовать больным и увечным — но по сравнению с госбюджетом их доля крайне незначительна, лишь более 20 миллионов евро.

Самым многочисленным отрядом инвалидов является III группа — 43%. Но им, как раз, менее всего положено из госбюджета — 94,3 миллиона. «Специальных услуг для этой целевой группы нет», – констатирует Госконтроль.

Что скажет VDEĀVK

Под этой аббревиатурой скрывается известная, увы, очень многим из наших земляков структура — Государственная экспертная комиссия врачей по здоровью и трудоспособности. Располагается она на улице Вентспилс, что в Пардаугаве. Так что жителям, предположим, Юглы или Вецмилгрависа — весьма непросто туда добираться. Сайт учреждения, как и у всех государственных контор, работает только на латышском и английском языках. У нас, как известно, очень много инвалидов-англичан...

«В целом, – оценивает деятельность Комиссии ревизия, – инвалидность присваивается в соответственно с нормативным актам, однако не во всех случаях своевременно, а также процесс нужно улучшить».

Институты, изучающие конкретные случаи – «не видят» людей в целом. «Направление и обосновывающая его информация — по-прежнему на бумаге и до цифровизации еще далеко. Присвоение инвалидности по функциональным нарушениям, а не по диагнозу — все еще на переходном этапе».

Несмотря на присвоение Комиссии дополнительных финансовых ресурсов, позволяющих принимать персонал, коренных изменений в работе не произошло. Видимо, еще и потому, что приходится «выполнять нехарактерную функцию» – продлевать листки нетрудоспособности после 26 недель.

Задачи на пятилетку

Госконтроль выдвинул целый ряд предложений для улучшения положения инвалидов:

Назначать статус соответственно нуждам людей, а не формальному диагнозу;

При назначении инвалидности, VDEĀVK должна оценивать необходимую для конкретного человека поддержку и советы по реабилитационному плану;

Уравновесить возможности получения услуг и транспорта.

Жаль, конечно, что для внедрения всех этих замечательных идей поставлен совершенно нереальный срок — 2031 год! Увы, очень многие из целевой группы просто не доживут...

Что может муниципалитет

Как уже указывалось выше, у местных властей денег гораздо меньше, чем у государства. «На земле» инвалиды прежде всего оказываются перед лицом конкретного самоуправления. И в одном могут получить вполне весомые 35 часов помощи в неделю — а в другом всего 10. Точно так же «образцом бюрократии» считают в Госконтроле порядок выдачи инвалидных удостоверений для стоянки автомашин.

В Риге, тем временем, инвалидам с нарушениями зрения, слуха, речи, а также с диагнозами внутренних органов оказывается помощь в занятости через объединение Apeirons. Чтобы получить возможность трудиться по своим навыкам и возможности, нужно прежде всего обратиться в Социальную службу самоуправления по месту жительства. Там помогут:

Отыскать свободные рабочие места;

Найти вакансии в интернет-среде, печатной прессе или различных базах данных;

Написать CV;

Присоединиться к группе поддержки и встретиться со специалистами Государственного агентства занятости и Государственного агентства социального обеспечения.

Инвалидам также проводят экскурсии на предприятия, поддерживают при проведении рабочих интервью, оказывают помощь и после трудоустройства.

Транспортные расходы

В части транспортных расходов, персоны с особыми надобностями – и их законные представители – могут заявиться на пользование специализированным микроавтобусом или такси, либо получить компенсацию на топливо для личного транспорта — 284,57 евро в год или 23,73 евро в месяц. Для страдающих от почечной недостаточности, коим необходим гемодиализ — 71,14 евро в месяц.

Такая же сумма начисляется лицам, посещающим институты социального ухода, а также получающим услуги социальной, профессиональной, медицинской реабилитации. Если же инвалид социально активен — учится или работает, то ему положено 30 евро в месяц.

Самоуправление предоставляет разовую (увы, в год!) возможность воспользоваться специализированным транспортом, если, например, человек направляется в стационарное медицинское, реабилитационное или социальное учреждение — причем без справки VDEĀVK.

Поддержка от Риги

Почти 3 года назад Рижская Дума приняла правила Nr. RD-23-193-sn, по которым самоуправление предоставляет поддержку лицам с инвалидностью, перемещающимся в кресле-каталке и инвалидам по зрению. Первым — до 6000 евро, вторым — до 2250 евро.

Эти суммы призваны выполнить необходимые переустройства жилища, повысить активность и уменьшить зависимость от других людей. В каждом конкретном случае Департамент благосостояния индивидуально оценивает возможности клиента, для устройства подъемника возможен бюджет и до 10 000 евро, либо применение мобильного подъемника. Более детальную информацию можно получить по телефонам Социальной службы Риги — 67105048, 25770080.

Лица с нарушениями зрения, движений, или душевными расстройствами, могут получить также содействие ассистентов для проведения действий вне своего жилища, при учебе, работе и для различных услуг. Если в семье растет ребенок с особыми нуждами, то до наступления 18-летнего возраста предусмотрен ряд форм поддержки, увязываемых с занятостью родителей.

Как выяснил Ваш автор, подобной опцией можно воспользоваться в цифровой среде — через портал Latvija.lv. Но — необходимо пройти 9 формальных шагов, которые многим людям покажутся, увы, девятью кругами ада.

Ну а самым распространенным видом поддержки, для всех инвалидов, начиная с III группы, является бесплатный проезд в общественном транспорте столицы. Главное здесь, конечно, добраться до остановки по обледенелым и заснеженным улицам...

ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ

Связаться по вопросам транспорта с подъемниками, для перемещения людей в креслах-каталках, или лежачих, можно по телефонам: