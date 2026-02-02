Baltijas balss logotype
Может ли сильный мороз уничтожить испанских слизней? 1 2068

Наша Латвия
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли сильный мороз уничтожить испанских слизней?

В эти дни, когда мороз в Латвии стал особенно суровым, многие втайне надеются — возможно, на этот раз сама природа поможет справиться с, пожалуй, главной напастью прошлого года — испанскими слизнями. Но обоснована ли эта надежда?

Хотя морозы в Латвии действительно значительные, специалисты отмечают, что надеяться на вымерзание яиц испанских слизней особых оснований нет, сообщают Новости ТВ3.

«Вот, посмотрите, здесь во дворе толщина снега — где-то 10 сантиметров, а в некоторых местах Латвии — до 45. Под снегом тепло, а если ещё под этим снегом трава, какие-то листья, земля... Я сегодня утром читала, коллега писала, что под снегом, на глубине 20 сантиметров, земля не промёрзла — около нуля. Не настолько страшный мороз, чтобы можно было надеяться, что вымерзнет. Поэтому лучше готовиться с самой весны — слизни всё равно будут. Значит, заранее готовим средства для борьбы с ними, пропалываем сады, как только появятся сорняки, и не теряем бдительность», - говорит эксперт по овощеводству Марите Гайлите.

Эксперт признаёт, что влияние на популяцию вредителей может оказать лишь длительный мороз без снежного покрова, когда температура опускается ниже –20 °C. Однако такие зимы в Латвии становятся всё более редкими, и даже в этих условиях полное вымерзание исключено — часть вредителей всё равно может укрыться.

«Если уж этот вид к нам пришёл, он тут и останется — может, в больших или меньших количествах, но полностью не исчезнет. Я думаю, мы начнем разбрасывать противослизневые средства тогда, когда начнем видеть рост травы, когда появляется хоть какая-то жизнь. Посмотрим, какая будет весна после такой зимы. Обычно это конец марта – апрель, но были года, когда даже 20 апреля ещё лежал снег. Так что всё может быть — следим за природой», - советует Гайлите.

В качестве одного из естественных решений эксперты упоминают и индийских бегунков (порода уток). Если весной они начнут поедать яйца слизней, то уже в июне, когда начинается пик их активности, количество вредителей может быть значительно меньше, чем в предыдущем году.

#Латвия #экология #природа #садоводство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • NS
    Nothing Special
    2-го февраля

    Половина декабря прошла без снега, но с морозцем, хоть и не таким трескучем. Так что промерзание имеет место быть. Я все же надеюсь популяция пострадала, но весна и лето всё покажут.

    4
    1

