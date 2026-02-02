Этой зимой в рамках организованной Латвийским орнитологическим обществом (ЛОО) акции «Сообщи о птицах в саду 2026» у кормушек и в садах в 336 местах Латвии было зафиксировано 12 696 птиц, представляющих 44 вида, сообщила агентству LETA специалист по коммуникации ЛОО Кития Балцаре.

Во время акции, проходившей с 23 по 25 января, через портал наблюдений за природой «Dabasdati.lv» и сайт ЛОО чаще всего сообщалось о следующих видах: большая синица — 2954 особи, полевой воробей — 2663, домовый воробей — 1397, лазоревка — 1194, зеленушка — 917, снегирь — 638, серая ворона — 513, сойка — 359, чёрный дрозд — 265 и поползень — 236.

Чаще всего во время акции сообщалось о наблюдениях за большой синицей — в 316 местах, лазоревкой — в 288, полевым воробьём — в 238, сойкой — в 226 и серой вороной — в 216 местах.

Максимальное число видов, замеченных в одном месте, составило 22, а максимальное число птиц — 378.

В прошлом году во время акции «Сообщи о птицах в саду 2025», проходившей с 24 по 26 января, в 199 местах кормления птиц было сосчитано более 7000 птиц, представляющих 53 вида.

Цель акции «Сообщи о птицах в саду» — сосчитать птиц в саду или у кормушки, передавая информацию через портал наблюдений за природой или мобильное приложение «Dabasdati.lv». Идея акции заимствована у Великобритании, где зимний подсчёт птиц в садах проводится с 1979 года. В Латвии акция проходит с 2017 года параллельно с аналогичными инициативами в соседних странах и других странах Европы, напоминает Балцаре.