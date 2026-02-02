"Проведенный в 2025 году опрос о переходе в единую школу подтверждает четкую и устойчиво положительную динамику в изучении и использовании латышского языка. Все больше школьников не только лучше владеют латышским языком, но и активнее используют его как в школе, так и за ее пределами, а также осознают важность государственного языка в повседневной жизни. При этом данные обозначают те направления развития, которые позволили бы эффективно совершенствовать процесс изучения латышского языка на всех ступенях образования", - говорится в сегодняшнем сообщении министерства образования по итогам проведенного опроса.

«Данные ясно показывают, где мы должны продолжать целенаправленную работу — укреплять латышскую среду в школах, способствовать активному использованию языка на каждом уроке и снижать страх школьников ошибаться», — заявил заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам политики образования Роландс Озолс.

Р. Озолс также отметил, что решающими факторами являются лидерство команд по управлению школами, профессионализм педагогов и участие семей, чтобы знания латышского языка улучшались еще быстрее и равномерно. «И в дальнейшем Министерство образования и науки обеспечит необходимую методическую, профессиональную и финансовую поддержку, чтобы латышский язык стал само собой разумеющимся языком повседневного общения и обучения в каждой школе», — подчеркивает Р. Озолс.

Данные опроса свидетельствуют о том, что хотя для большинства опрошенных школьников русский язык является родным, треть школьников отмечают, что и дома используют и латышский. В группах младших классов эта тенденция еще более выражена — особенно в семьях учеников 1-х классов, где все чаще параллельно используется как латышский, так и какой-либо из языков нацменьшинств.

Ответы учащихся свидетельствуют и о расширении использования латышского языка вне школьной среды. Латышский язык используется на спортивных тренировках, кружках, общественных местах и в интернете. Пятая часть школьников указала, что латышский язык используют только в школе, что является более низким показателем, чем в ответах родителей, указывая на более широкое использование языка именно по мнению учеников.

Результаты опроса показывают, что 74% школьников полностью или в основном понимают уроки, которые проходят на латышском языке. Кроме того, с возрастом учащихся растет понимание и уверенность в своих языковых навыках, что свидетельствует о постепенном и стабильном прогрессе.

"Особенно важно, что 66% учеников, чей родной язык не только латышский, считают — полученные в школе знания латышского языка им обязательно или скорее помогают и вне школы. Это подтверждает, что латышский язык все больше воспринимается не только как предпосылка для обучения, но как практический и необходимый ресурс в повседневной жизни и будущем", - констатирует минобраз.

Школьники в качестве важнейшего фактора поддержки в изучении латышского языка называют разъяснения учителя, а также все активнее используют цифровые учебные ресурсы на латышском языке, в том числе учебные платформы и инструменты искусственного интеллекта.

Результаты опросов учителей, школьников и их родителей дают более подробную картину родного и домашнего языка школьников, а также помогают понять подробности об уровне владения латышским языком школьниками и его использовании в повседневных ситуациях в школе и за ее пределами.