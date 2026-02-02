Утром в понедельник движение поездов было нарушено, свидетельствует опубликованная информация компании «Pasažieru vilciens», работающей под брендом «Vivi», пишет ЛЕТА.

В частности, сообщается, что поезд Тукумс II (5:59) – Рига (7:29) по техническим причинам отменён на участке Тукумс II – Слока. Пассажирам предлагается воспользоваться поездом Тукумс II (6:59) – Рига (8:29).

Поезд Рига (6:00) – Тукумс II (7:44) следует с задержкой примерно в 10 минут из-за ожидания встречного поезда.

Поезд Айзкраукле (6:02) – Рига (7:21) задерживается примерно на 10 минут из-за погодных условий.

Поезд Слока (6:32) – Рига (7:29) движется с задержкой примерно в 15 минут по техническим причинам.

Поезда Рига (6:53) – Елгава (7:32) и Елгава (7:57) – Рига (8:43) по техническим причинам будут обслуживаться составом дизель-поезда.

Поезд Дубулты (6:08) – Рига (6:59) отменён по техническим причинам.

Кроме того, рейс по маршруту Приедайне – Рига, отправившийся со станции Приедайне в 6:50, по техническим причинам также обслуживается дизельным поездом.