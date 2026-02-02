В январе этого года в Государственном ожоговом центре Рижской восточной клинической университетской больницы (РАКУС) помощь была оказана 21 пациенту с серьёзными обморожениями, и в 13 случаях потребовалась ампутация обмороженных частей тела, сообщили агентству LETA в больнице.

Этой зимой врачи РАКУС наблюдают тревожную тенденцию — обморожения всё чаще получают одинокие пожилые люди, которые длительное время находятся в неотапливаемых помещениях или не могут своевременно получить помощь. В январе помощь потребовалась уже семерым пожилым пациентам.

Например, один из пациентов, 89-летний мужчина, несколько дней пролежал в неотапливаемом доме, поскольку физически больше не мог растопить печь. Он был доставлен в Государственный ожоговый центр Восточной больницы.

Врачи центра призывают в зимний период чаще контактировать с одинокими родственниками, чтобы убедиться в их благополучии и вовремя оказать необходимую помощь.

Руководитель Государственного ожогового центра Восточной больницы, травматолог Сергей Смирнов подчёркивает, что при обморожении крайне важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Если человек попадает к медикам в течение трёх дней после обморожения, есть большая вероятность спасти повреждённую часть тела. Однако по прошествии трёх-четырёх дней повреждения тканей чаще всего становятся необратимыми — развивается гангрена, и единственным возможным лечением остаётся ампутация, поясняет Смирнов.

Он отмечает, что люди часто не осознают, что получили серьёзное обморожение, потому что сохранённая подвижность пальцев и отсутствие боли ещё не означают, что всё в порядке.

Одним из основных признаков обморожения является потеря чувствительности в поражённой части тела. На начальной стадии может появиться боль, но по мере замерзания тканей и углубления поражения боль часто быстро исчезает, а кожа становится резко бледной.

Медики призывают не быть равнодушными, если вы видите на улице в мороз лежащего человека. Значительная часть пациентов с обморожениями — это бездомные или лица в состоянии опьянения, но обморожения получают и пожилые люди, которым на улице становится плохо, а также молодёжь, например, после праздников в алкогольном опьянении, когда они падают в сугроб и длительное время остаются незамеченными.

В группу риска входят пожилые люди с нарушением кровообращения, например, страдающие диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также следует быть особенно внимательными тем, кто уже ранее получал обморожения — такие люди могут не ощущать холода.

Не менее важно обеспечить себя подходящей одеждой для зимы и тем, кто занимается спортом на улице — катается на лыжах, бегает или ездит на велосипеде. Перед тем как заниматься спортом на морозе, рекомендуется проконсультироваться в специализированных спортивных магазинах по поводу подходящей экипировки.

У молодёжи обморожения часто связаны с неправильной одеждой и обувью, не предназначенными для зимней погоды.

По опыту врачей Государственного ожогового центра, тяжёлые обморожения у бездомных и хронически употребляющих алкоголь людей диагностируются только спустя несколько недель, когда повреждённые участки тела уже мертвы и почернели.

Это означает, что в морозные месяцы зимы 2026 года, по прогнозам специалистов, количество пациентов с обморожениями, вероятнее всего, увеличится.

Смирнов объясняет, что один из главных факторов профилактики — это одежда по погоде. Обувь должна быть не только тёплой, но и свободной, поскольку тесная сдавливает пальцы, нарушает кровообращение и значительно повышает риск обморожений. Также в холодную погоду рекомендуется носить шапку для защиты ушей и варежки, которые сохраняют тепло лучше, чем перчатки.

Важно следить, чтобы обувь и перчатки были сухими — влага ускоряет переохлаждение тканей. В сильный мороз обморожение можно получить всего за 15 минут, поэтому при первых признаках холода следует как можно скорее найти тёплое место. Если это невозможно, рекомендуется активно шевелить пальцами рук и ног для улучшения кровообращения.

Также Смирнов напоминает, что обмороженные части тела нельзя растирать снегом — кристаллы снега могут повредить кожу и усилить охлаждение тканей. Не следует также втирать спирт или водку — это раздражает уже повреждённую кожу и не оказывает согревающего эффекта. Напротив, алкоголь расширяет сосуды и способствует потере тепла, а в состоянии опьянения человек не всегда осознаёт, что ему холодно.

Если обморожение всё же произошло, Смирнов советует согревать поражённые руки или ноги постепенно. Не следует сразу помещать их в горячую воду — из-за потери чувствительности можно получить ожоги. Наиболее безопасно — погрузить конечности на несколько минут в тёплую воду, затем постепенно повышать температуру до уровня температуры тела в течение нескольких десятков минут.

Такой способ позволяет также оценить серьёзность поражения: если кончики пальцев темнеют — это признак глубокого повреждения и необходима срочная медицинская помощь. Если же кожа становится равномерно розовой, серьёзных повреждений, скорее всего, нет, однако в течение нескольких дней важно беречь конечности от холода.

При подозрении на тяжёлое обморожение жителей призывают незамедлительно обращаться за помощью в приёмное отделение стационара «Бикерниеки» Рижской Восточной клинической университетской больницы по адресу ул. Лиелвардес, 68, Рига, и просить консультацию специалиста Государственного ожогового центра. Помощь также можно получить в приёмном отделении любой больницы или у своего семейного врача.

Каждую зиму в Государственном ожоговом центре Восточной больницы проходят лечение в среднем от 30 до 50 пациентов с тяжёлыми обморожениями.

Число пациентов увеличивается в периоды устойчивых морозов. Например, с января по декабрь 2024 года тяжёлые обморожения лечились у 47 пациентов, а в 2025 году, когда зима была мягче, — у 27.

Государственный ожоговый центр РАКУС — единственный специализированный центр в странах Балтии, где оказывают помощь пациентам с термическими травмами. Здесь лечат пациентов с ожогами, обморожениями, трофическими язвами, последствиями ожогов (рубцы, контрактуры), а также с гнойными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки.

Амбулаторные консультации доступны в приёмном отделении 24 часа в сутки. В центре имеется 50 коек, из них 7 — в отделении интенсивной терапии.

Здесь проводится как хирургическое, так и консервативное лечение термических травм. Ежегодно в центре специализированную помощь получают более 600 пациентов с ожогами различной этиологии, холодовыми травмами, обширными инфицированными ранами и гнойной патологией. Персонал центра ежегодно проводит около 700 операций и более 10 000 перевязок.