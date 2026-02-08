В опубликованной на этой неделе военной симуляции немецкой газеты Die Welt описывается сценарий, при котором Россия, располагая всего несколькими бригадами, якобы способна захватить Мариямполе и взять под контроль Сувалкский коридор. Войска Литвы фактически представлены как беспомощные.

«То, что там написано, — это чушь. Я не знаю целей этой военной игры, возможно, они сугубо политические — показать угрозу, просветить собственное население, граждан Германии или других стран», — заявил LRT.lt полковник в отставке, бывший директор разведки Военного штаба ЕС Гинтарас Багдонас.

В сценарии описывается, как Москва уже в этом году направляет в Калининград «гуманитарный конвой» для решения искусственно созданного гуманитарного кризиса. Конвой следует через Сувалкский коридор, а за ним — российские войска. Немецкая бригада в Литве оказывается недееспособной, а силы США и НАТО топчутся на месте, не желая развязывать третью мировую войну.

Участники моделирования фактически допускают, что Россия способна захватить один из ключевых городов Литвы, имея всего около 12 тысяч военнослужащих, несмотря на то что численность самой литовской армии — даже без учёта резервистов, добровольцев, комендатур и стрелковых подразделений — в несколько раз выше.

В военной игре, организованной Die Welt совместно с Университетом бундесвера имени Гельмута Шмидта, участвовали действующие и бывшие немецкие офицеры, политики и лица, принимающие решения.

«В этих учениях они, вероятно, сознательно максимально ухудшали условия для себя и тестировали механизмы принятия политических решений», — отметил Г. Багдонас.

Похожие симуляции, демонстрирующие беспомощность военных стран Балтии, уже вызывали споры и в Латвии — в 2016 году BBC опубликовала документальный фильм «Третья мировая война: взгляд из штаба» (World War Three: Inside the War Room). Примерно в то же время аналитический центр RAND Corporation представил свой широко обсуждавшийся сценарий, согласно которому Россия якобы могла бы захватить страны Балтии за несколько дней.

В проекте BBC, как и в немецкой симуляции, бывшие военные, политики и дипломаты за круглым столом моделируют возможные сценарии эскалации, в которых в Латвии воспроизводится захват Крыма и Донбасса. С помощью спецподразделений, регулярных войск и условных «восточнолатвийских сепаратистов» российские силы занимают значительную часть страны.

Тогда латвийские чиновники, а также европейские и балтийские обозреватели критиковали подобный публичный нарратив, утверждающий, что сдерживание не работает, местные силы беспомощны, а единства не существует.

«Россия успешно сдерживает Запад от более радикальных шагов поддержки Украины. Это сдерживание работает и во многом основано на том, что Россия является ядерной державой», — заявил LRT.lt профессор Венского Центрально-Европейского университета Антон Шеховцов.

По его словам, подобные сценарии военных игр в первую очередь адресованы западным элитам и обществу, чтобы “разбудить” их, что и объясняет ограниченную роль стран Балтии в этих моделях.

При этом сам сценарий нельзя назвать полностью невозможным.

«Россия, скорее всего, воздержалась бы от прямой агрессии против НАТО по образцу войны в Украине, но вместо этого накапливала бы инструменты ниже порога полномасштабной войны, — отметил он. — Основная идея того, как Россия могла бы ослабить НАТО, в этих сценариях передана довольно точно».