Через год после того, как Минздрав ввел масштабную реформу цен на лекарства, можно сделать вывод, что мрачные прогнозы отрасли о массовом закрытии аптек и дефиците лекарств не оправдались. Средняя цена упаковки рецептурных лекарств в прошлом году снизилась на 17%, однако противоположная тенденция наблюдается в сегменте безрецептурных медикаментов, где цены продолжают расти, сообщила передача «de facto» Латвийского телевидения. Эксперты оценивают, можно ли подвергнуть более жесткому контролю и цены на безрецептурные лекарства.

В прошлом году государство изменило формулу ценообразования на рецептурные лекарства. Во-первых, установив, что установленная производителем лекарств цена в Латвии не должна быть дороже предложения соседним странам. Во-вторых, введя фиксированную наценку как для крупных торговцев, так и для аптек. Дополнительно ввели и пошлину на услугу фармацевта, которую частично покрывает государство, а 75 центов платит житель. В атмосфере выборов политики договорились, что на лекарства до десяти евро пошлина фармацевта будет полностью оплачена государством. Сейчас планируют, что изменения вступят в силу с 1 июля.

Противники реформы — аптеки и оптовики — еще год назад рисовали мрачную картину в фармацевтической отрасли.

Однако, как показывают последние данные Минздрава, хаос не наступил, сеть аптек устояла.

Из зарегистрированных на данный момент 3635 рецептурных лекарств стоимость снижена на 3285 лекарств (90%), увеличена на 344 лекарства, а на шесть лекарств - не изменилась.

Подорожание, как и ожидалось, наблюдалось в группе самых дешевых цен — до пяти евро, где цены выросли в среднем на 21%, или на 0,50 евро. Лекарства в ценовой группе 5-10 евро подешевели на 0,92 евро. Цены на лекарства выше 10 евро упали примерно на пятую часть.

Однако давление отрасли не ослабевает. Оптовики теперь требуют поднять допустимые наценки на самые дорогие лекарства. «Это сегмент очень дорогих лекарств, где одна упаковка стоит тысячи, а разрешенная наценка составляет 50 центов на одну коробочку. Это не покрывает ни затраты на доставку, ни транспортировку, ни всю цепочку холода, ничего. Тогда этот сегмент приносит убытки", - пояснил передаче Латвийского ТВ член правления Латвийской национальной ассоциации лекарственного обеспечения Янис Либкенс.

Министерство здоровья допускает, что эти изменения могут быть введены с 1 июля. "Наценки, которые до пяти евро, немного подешевеют — возможно, на 10 центов, а для пациента, покупающего дешевые лекарства и несколько препаратов сразу это может иметь значение. А на самые дорогие лекарства свыше 100 евро наценки могут стать чуть дороже", - предположила директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере.

Сейчас оценивается, можно ли было бы ограничить цены и на безрецептурные лекарства. Возможно, введя фиксированную наценку и на них.