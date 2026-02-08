Baltijas balss logotype
На Латвию идет новая волна морозов - синоптики предупредили жителей 1 3412

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию идет новая волна морозов - синоптики предупредили жителей
ФОТО: LETA

Новая неделя начнется с более холодной погоды, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь на понедельник снова принесет понижение температуры - воздух остынет до -14...-19 градусов, местами в центральных и восточных районах ожидается даже -20...-23 градуса. Облаков будет мало, осадков не будет, и при слабом ветре в некоторых районах сгустится туман.

В столице также будет холодная ночь, температура опустится до -15...-17 градусов. Погода будет сухой и с несильным ветром.

В понедельник небо временами будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, в утренние часы в некоторых районах сохранится туман.

Температура воздуха в понедельник в Латвии повысится до -6...-11 градусов, в прибрежных районах до -5...-6 градусов. В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным. Будет дуть слабый южный ветер, температура составит -7...-8 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  Albina LV
    Albina LV
    8-го февраля

    5
    14

