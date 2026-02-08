На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом создать в Латвии систему круглосуточной неотложной ветеринарной помощи, финансируемую за счёт государства.

В качестве представителя инициативы указана Диана Мосуре. Она объясняет, что из-за отсутствия такой системы ночью, в выходные и в праздники во многих регионах Латвии для владельцев животных своевременная помощь ветврача недоступна.

Часто до ближайшей клиники - несколько часов езды, в острых ситуациях это представляет собой угрозу для жизни и здоровья животных. "Сейчас неотложная ветеринарная служба полностью опирается на частную инициативу, без участия и поддержки от государства, из-за этого доступ к помощи неодинаков. Такой подход не соответствует интересам общества в сфере благополучия животных", - считает автор инициативы.

Мосуре предлагает внести соответствующие поправки в Закон о защите животных, а также в нормативные акты, регулирующие ветеринарную медицину.

Такая система, которая может быть создана в результате, могла бы включать в себя полностью или частично финансируемые государством услуги дежурств, региональные центры неотложной ветеринарной помощи, договоры с частными клиниками, компенсации за ночные дежурства или другие решения, обеспечивающие своевременную помощь "на разумном расстоянии" во всех регионах Латвии.

По мнению Мосуре, конкретную модель системы с учётом возможностей отрасли и региональных потребностей могли бы разработать ответственные госорганы в сотрудничестве с отраслевыми специалистами. Во сколько обойдётся такая система, она не подсчитала.

Кроме того, подательница инициативы сообщает о том, что Даугавпилсское самоуправление в официальном ответе её уведомило, что нормативное урегулирование не позволяет самоуправлениям организовывать или финансировать круглосуточную ветпомощь, поэтому проблема на муниципальном уровне не может быть решена.