Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Начат сбор подписей за создание круглосуточной ветеринарной неотложки 3 736

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
LETA
Изображение к статье: Начат сбор подписей за создание круглосуточной ветеринарной неотложки
ФОТО: pixabay

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом создать в Латвии систему круглосуточной неотложной ветеринарной помощи, финансируемую за счёт государства.

В качестве представителя инициативы указана Диана Мосуре. Она объясняет, что из-за отсутствия такой системы ночью, в выходные и в праздники во многих регионах Латвии для владельцев животных своевременная помощь ветврача недоступна.

Часто до ближайшей клиники - несколько часов езды, в острых ситуациях это представляет собой угрозу для жизни и здоровья животных. "Сейчас неотложная ветеринарная служба полностью опирается на частную инициативу, без участия и поддержки от государства, из-за этого доступ к помощи неодинаков. Такой подход не соответствует интересам общества в сфере благополучия животных", - считает автор инициативы.

Мосуре предлагает внести соответствующие поправки в Закон о защите животных, а также в нормативные акты, регулирующие ветеринарную медицину.

Такая система, которая может быть создана в результате, могла бы включать в себя полностью или частично финансируемые государством услуги дежурств, региональные центры неотложной ветеринарной помощи, договоры с частными клиниками, компенсации за ночные дежурства или другие решения, обеспечивающие своевременную помощь "на разумном расстоянии" во всех регионах Латвии.

По мнению Мосуре, конкретную модель системы с учётом возможностей отрасли и региональных потребностей могли бы разработать ответственные госорганы в сотрудничестве с отраслевыми специалистами. Во сколько обойдётся такая система, она не подсчитала.

Кроме того, подательница инициативы сообщает о том, что Даугавпилсское самоуправление в официальном ответе её уведомило, что нормативное урегулирование не позволяет самоуправлениям организовывать или финансировать круглосуточную ветпомощь, поэтому проблема на муниципальном уровне не может быть решена.

Читайте нас также:
#животные #Латвия #инициатива
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
1
1
4

Оставить комментарий

(3)
  • VU
    Vards Uzvards
    8-го февраля

    Портал идиотских инициатив - на людей финансирование режут, а для животных на найдут. Автор дурак или провокатор?

    2
    2
  • IP
    Ivans Pupkins
    8-го февраля

    Хоть одна полезная идея на этом портале.

    9
    10
  • aa
    aa aa
    8-го февраля

    интересно, а в какой стране такое есть?

    8
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Изображение к статье: На Латвию идет новая волна морозов - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: Собраны подписи в Рижскую думу против закрытия трёх детских садов
Изображение к статье: Рейс airBaltic из Дубая в Ригу превратился в 24-часовой ад

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео