Рейс из Дубая в Ригу, который обычно длится около восьми часов, 4 февраля этого года превратился в мучительное путешествие, полное неопределённости, продолжавшееся почти 24 часа. О произошедшем в общественном медиа Jurista Balss рассказывает Томасс Страубе.

«Было 4 февраля 2026 года. Мы вовремя прибыли в аэропорт Дубая. Рейс Дубай—Рига с вылетом в 09:30 и прибытием в Ригу в 14:55, номер рейса BT792. В 08:33 по местному времени (в Латвии тогда было 06:33) на электронную почту пришло письмо от airBaltic о задержке рейса — новое время вылёта 10:02. В письме были приложены два документа — о правах пассажиров на латышском и английском языках, где указано, в каких случаях можно требовать компенсацию, когда предоставляется бесплатное питание, а когда — нет. В ходе дальнейшего пути, который длился почти 24 часа, многие из этих пунктов были грубо нарушены», — пишет Страубе.

По его словам, пассажиров посадили в самолёт около 10 часов утра, однако на земле он провёл ещё четыре часа. За это время пассажирам лишь один раз предложили бесплатно полстакана напитка. Всё остальное — напитки и еда — предлагалось за деньги.

Наконец, около 14:00 самолёт взлетел, но направился не в Ригу, а в Бухарест. После приземления пассажирам сообщили, что техническое состояние самолёта не позволяет продолжать полёт, и всем необходимо покинуть борт. Из Риги в Бухарест летел резервный самолёт, который предстояло ожидать.

Лишь в 23:00 резервный самолёт прибыл, и через пять минут после полуночи он вылетел в Ригу. В Риге самолёт приземлился около 02:00 по латвийскому времени.

«При посадке пилот извинился за неудобства, но не пояснил, можно ли рассчитывать на какую-либо компенсацию, куда обращаться в аэропорту или что нужно делать, чтобы её получить», — отмечает Страубе.

У него и других пассажиров возник ряд вопросов:

почему в Дубае лишь около 14:00 официально сообщили, что самолёт летит в Бухарест, если ещё в 13:00 на экранах в салоне маршрут уже был изменён;

почему резервный самолёт, который, по данным FlyRadar, вылетел из Риги в 17:50, с самого начала задержался и прибыл только в 23:30;

почему в Бухаресте в самолёт заправили две тонны топлива, несмотря на уже выявленные проблемы с подачей топлива;

был ли рейс Дубай—Бухарест вообще «полностью безопасным», если после посадки самолёту не разрешили взлетать вновь;

не обязана ли была экипажная служба, согласно правилам для пассажиров, бесплатно обеспечить всех пассажиров горячим питанием;

почему лишь тем пассажирам, которые выражали претензии из-за платного питания, сообщили, что чеки можно подать в airBaltic для возмещения расходов — и почему эта информация не была доведена до всех пассажиров рейса?