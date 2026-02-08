Baltijas balss logotype
Рейс airBaltic из Дубая в Ригу превратился в 24-часовой ад 7 5995

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Рейс airBaltic из Дубая в Ригу превратился в 24-часовой ад

Рейс из Дубая в Ригу, который обычно длится около восьми часов, 4 февраля этого года превратился в мучительное путешествие, полное неопределённости, продолжавшееся почти 24 часа. О произошедшем в общественном медиа Jurista Balss рассказывает Томасс Страубе.

«Было 4 февраля 2026 года. Мы вовремя прибыли в аэропорт Дубая. Рейс Дубай—Рига с вылетом в 09:30 и прибытием в Ригу в 14:55, номер рейса BT792. В 08:33 по местному времени (в Латвии тогда было 06:33) на электронную почту пришло письмо от airBaltic о задержке рейса — новое время вылёта 10:02. В письме были приложены два документа — о правах пассажиров на латышском и английском языках, где указано, в каких случаях можно требовать компенсацию, когда предоставляется бесплатное питание, а когда — нет. В ходе дальнейшего пути, который длился почти 24 часа, многие из этих пунктов были грубо нарушены», — пишет Страубе.

По его словам, пассажиров посадили в самолёт около 10 часов утра, однако на земле он провёл ещё четыре часа. За это время пассажирам лишь один раз предложили бесплатно полстакана напитка. Всё остальное — напитки и еда — предлагалось за деньги.

Наконец, около 14:00 самолёт взлетел, но направился не в Ригу, а в Бухарест. После приземления пассажирам сообщили, что техническое состояние самолёта не позволяет продолжать полёт, и всем необходимо покинуть борт. Из Риги в Бухарест летел резервный самолёт, который предстояло ожидать.

Лишь в 23:00 резервный самолёт прибыл, и через пять минут после полуночи он вылетел в Ригу. В Риге самолёт приземлился около 02:00 по латвийскому времени.

«При посадке пилот извинился за неудобства, но не пояснил, можно ли рассчитывать на какую-либо компенсацию, куда обращаться в аэропорту или что нужно делать, чтобы её получить», — отмечает Страубе.

У него и других пассажиров возник ряд вопросов:

почему в Дубае лишь около 14:00 официально сообщили, что самолёт летит в Бухарест, если ещё в 13:00 на экранах в салоне маршрут уже был изменён;

почему резервный самолёт, который, по данным FlyRadar, вылетел из Риги в 17:50, с самого начала задержался и прибыл только в 23:30;

почему в Бухаресте в самолёт заправили две тонны топлива, несмотря на уже выявленные проблемы с подачей топлива;

был ли рейс Дубай—Бухарест вообще «полностью безопасным», если после посадки самолёту не разрешили взлетать вновь;

не обязана ли была экипажная служба, согласно правилам для пассажиров, бесплатно обеспечить всех пассажиров горячим питанием;

почему лишь тем пассажирам, которые выражали претензии из-за платного питания, сообщили, что чеки можно подать в airBaltic для возмещения расходов — и почему эта информация не была доведена до всех пассажиров рейса?

#компенсация #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
1
0
13
0
6

Оставить комментарий

(7)
  • Albina LV
    Albina LV
    8-го февраля

    Вы ищете девушку или любовницу для сeкса? Добро пожаловать на ---> hot21.online

    5
    4
  • bt
    bory tschist
    8-го февраля

    cложно понять этих четырёх комментирующих, лучше было бы – если самолёт где-то "нечаянно" приземлился-приводнился?

    3
    4
  • 8-го февраля

    В любой ситуации, если в чем-то не уверен - нужно обязательно обвинять русскоговорящих жителей Латвии.

    Опоздал самолет - виноваты русскоговорящие.

    Индус выкинул мусор на улице - русскоговорящие виноваты.

    Болит голова - ну вы поняли.

    Поэтому предлагаю ввести на всех русскоговорящих доп налог, сразу можно будет покрыть множество проблем.

    #LatvijaNo1

    36
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го февраля

    Если в кране не воды, значит выпили 8888.

    Если в кране есть вода, значит 888 насцал туда!

    11
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го февраля

    Потому что в Латвии всем на всех плевать.

    43
    2
  • bt
    bory tschist
    Soglasen Klassnij
    8-го февраля

    ... так, чего ж ты за Латвию держишься а не возвращаешься на свою обетованную…?

    2
    12
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го февраля

    Помни, первый раз летел на самолёте и появился вопрос. Спросил у стюардессы, почему самолёт летит и крыльями не машет? Затрудняюсь ответить , сказала она, схожу спрошу у командира экипажа. Командир ответил, что мол, на автопилоте летим потому и крыльями не машем.

    27
    9
Читать все комментарии

Видео