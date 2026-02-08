Baltijas balss logotype
В Ригу вернется ночной транспорт и его будет в три раза больше!

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: В Ригу вернется ночной транспорт и его будет в три раза больше!

Этой весной в столице вновь возобновят движение ночного транспорта. Причем по сравнению с прошлым годом количество маршрутов, несмотря на внушительные затраты, планируется увеличить почти в три раза.

Весной прошлого года, в преддверии скорых муниципальных выборов, столичное руководство проявило несвойственную ему чуткость к людям и вернуло в Ригу после пятилетнего перерыва ночной общественный транспорт. Это стало поводом для подозрений, что депутаты просто заигрывают с избирателями и что поддержку ночного транспорта можно считать «предвыборными расходами». Но, в любом случае, услуга оказалась у рижан весма востребованной.

Пилотный проект, первоначально рассчитанный думой лишь на теплый сезон (с 17 мая по 28 сентября) по многочисленным просьбам жителей продлили до конца октября. А в целом, по данным Rīgas satiksme, за этот срок было перевезено более 11 тысяч пассажиров. Это обошлось городскому бюджету, который дотировал Rīgas satiksme, в сумму более 100 000 евро, а посему все полагали, что после выборов о ночном транспорте надолго забудут.

Однако случилось иначе. В этом году (с мая, а возможно, что и с апреля) столица планирует запустить ночной транспорт снова. Причем если раньше предприятие Rīgas satiksme обеспечивало перевозки всего по трем маршрутам: «Центр — Тейка — Югла — Межциeмс», «Центр — Агенскалнс — Золитуде — Иманта» и «Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс», то весной в дополнение к уже существующим маршрутам планируется открыть еще пять — в Вецмилгравис, Даугавгриву, Кенгарагс, Зиепниеккалнс и в аэропорт.

Работать транспорт будет в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а по маршруту в аэропорт, возможно, что и каждую ночь. В настоящий момент этот вопрос решается.

#Рига #аэропорт #транспорт #бюджет #Ригас Сатиксме #пассажиры #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
