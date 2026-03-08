«Говорите по-рижски!» - страшный рассказ, как русскоязычный терроризировал латышку-продавщицу

Дата публикации: 08.03.2026
Мужчина-реэмигрант, 12 лет проживший в Лондоне, в социальных сетях поделился историей своей сестры о последнем дне на прежней работе в рижском магазине. По его словам, подобные ситуации в сфере обслуживания происходят нередко, но о них редко говорят всерьёз, и многие уже начинают воспринимать это как «часть среды».

«К сожалению, таких случаев много. О них часто говорят как о бытовых мелочах, будто это нормально, если работаешь в сфере обслуживания. Но это не нормально», — уверен Давис.

Он приводит сообщение своей сестры, которое она отправила начальнице на случай, если потребуется писать жалобу.

По её словам, всё началось, когда клиент принёс куртку, чтобы сдать её. Он прошёл мимо, сказал «отойди» и бросил куртку на стол. Затем начал что-то бормотать по-русски о том, что чек находится в кармане.

Сотрудница попросила его объяснить по-латышски. По ситуации она поняла, что речь идёт о браке товара, и стала искать бланк для оформления, но не смогла его сразу найти.

«Мне показалось, что он слишком сильно наклоняется через стойку. Он сильно разозлился из-за вопроса: “Можно ли по-латышски?”. По-русски сказал, что я обязана говорить с клиентом по-русски. Я извинилась, что не могу ответить и продолжила говорить по-латышски», — рассказала она.

После этого мужчина начал возмущаться: «Как ты можешь жить и работать в Риге и не знать русский язык? Это же язык Риги!»

Сотрудница ответила: «Извините, но я латышка и не так хорошо знаю русский язык».

Мужчина ещё больше разозлился, начал её оскорблять и говорить, что она некомпетентна и не должна здесь работать, потребовал позвать руководство.

По словам женщины, его агрессивный язык тела заставил её почувствовать, что он может пойти за ней. Тогда на помощь пришли коллеги. Они объяснили клиенту, что сотрудники не обязаны знать русский язык, однако мужчина продолжал утверждать, что она лжёт и просто принципиально не хочет говорить с ним по-русски.

Всё это время она говорила по-латышски, а мужчина — по-русски. По её словам, он, вероятно, понимал латышский, но принципиально на нём не отвечал.

Чтобы не обострять ситуацию, коллеги обслужили клиента на русском языке. В итоге мужчина более-менее спокойно ушёл, хотя продолжал осуждать сотрудницу и говорить, что такие люди не должны работать в подобных местах и что его «осуждают из-за национальности».

«Хотя я никого не осуждала. Но пусть будет так. Забавный факт — в конце он попрощался по-латышски, как солнышко», — говорится в сообщении, которым Давис поделился в сети.

Добавим, что как раз сейчас в Сейме рассматриваются поправки к законодательству, требующие разговаривать с продавцами на латышском языке. В крайнем случае на языках ЕС и стран-кандидатов ЕС.

И вот появляется подробная история про анонимного покупателя, не пожелавшего говорить по-латышски. Ну как тут не проголосовать за ужесточение законов.

#терроризм #Латвия #дискриминация #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
