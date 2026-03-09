Ярким, морозным утром стою у готичного портала Первой Городской, детища мэра Джорджа Армистеда и зодчего Рейнгольда Георга Шмелинга, 1907 г. Выходит мужичок с рукой на перевязи, на здоровом плече сумка, штаны тренировочные, закуривает – выписали, значит.

Вот и я так четверть века назад прощался со стенами, где разбитую в аварии руку собирал хирург ортопед Валдис Сапатс. Служит он тут здоровью рижан и по сейчас.

Учреждение муниципального капитала

1-я больница – единственное лечебное заведение города, полностью принадлежащее самоуправлению, потому Комитет Рижской Думы по социальным вопросам провел выездное заседание.

Председатель правления больницы Наталия Злобина рассказала, что стратегия направлена на «глобальную» цель – выполнение и медицинской, и социальной функций. Сегодня 1-я – пятая больница по обслуживаемым пациентам дневного стационара.

Старейшая больница Латвии была основана в 1803 году – как лечебница для бедных на 50 коек. Потому как богатые – лечились на дому. В 1847 году тут впервые в Российской Империи вырвали зуб под наркозом. В 1959 году впервые в мире провели операцию литотрипсии – дробления камня в мочевом пузыре без разреза.

Муниципальный статус больница обрела в 1999 году, к ней присоединили 5-ю поликлинику, Центр сексуально-трансмиссивных заболеваний.

По словам Н.Злобиной, в настоящее время больница испытывает определенные сложности в связи с созданием единой очереди на оплачиваемые государством медуслуги. Не хватает также рабочих мест для врачей. «Надо думать об инфраструктуре. Нам есть куда развиваться, но нет – на что. Катастрофического дефицита кадров нет».

В течение года в 1-й оказывается 530 тысяч амбулаторных услуг. Сейчас тут работает 907 человек, 605 из них лечебный персонал. Удовлетворенность пациентов – 93 процента, а на административные расходы тратят 2%.

Фото автора.

Сколько стоит здоровье

В 2025 году оборот больницы составил 33,9 млн евро, рентабельность – 2,9%, прибыль – 0,99 млн евро. На 2026 г. предполагается вложить в больницу 2,6 млн евро. Более всего – в инфраструктуру, 2 миллиона. «Речь о гидроизоляции двух корпусов». Еще около полумиллиона – медтехнологии и оборудование.

«Участвуем во всех проектах внешнего финансирования», – говорит госпожа Злобина. Самая крупная сумма — 862 643 евро, была инвестирована за счет Евросоюза, в медицинские технологии и приобретение оборудования.

– Стараемся сохранить эти стены. Но сырость вторгается во все обновленные помещения, – пожаловалась глава больницы. Еще одна проблема – приспособление территории и всех зданий для инвалидов.

Стационарные места, где пациенты могут провести ночь, в больнице также имеются – но они полностью платные. «Если бы в больнице не было платных услуг, были бы в минусе, как «Гайлэзерс» – 10 миллионов, или Страдыня – 12 миллионов», – признала Н.Злобина. Государство обеспечивает лишь половину бюджета, подавляющее большинство денег направляется в университетские больницы.

Испытание ковидом

Ваш автор поинтересовался – а были ли случаи, когда увольняли сотрудников с гражданством России и Беларуси? «Не были вынуждены уволить ни одного», – сказала глава больницы. Даже если медсестры в свое время происходили из соседних республик, то они уже имеют статус подданных Латвии.

Депутат Национального объединения Лаурис Эренпрейсс заявил, в свою очередь, что «Латвия – следующая цель» военной агрессии, и надо к этому готовиться. На это Н.Злобина напомнила, что уже коронакризис был «катастрофой государственного значения», и больница с честью его прошла.

– В общем у нас есть 250 кроватей, не считая 140 социальных. Мы отправляем данные о своих ресурсах.

Н.Злобина, в отличие от ряда руководителей больниц – юристов и менеджеров – профессиональный медик. Дабы избежать конфликта интересов, практикует не в возлагаемом муниципальном лечебном учреждении Риги – а в качестве анестезиолога-реаниматолога в далекой Краславе.

По коридорам и палатам

Из административного здания ведет длинный, и какой-то очень социалистический коридор. Надписи, впрочем, неясные мне: «Отделение афереза». Медики поясняют – это метод экстракорпорального очищения крови, при котором она проходит через аппарат, разделяющий её на компоненты (плазму, клетки).

Ремонт сделан для пациентов социального ухода. Есть среди них и неизлечимые. Некоторых находят прямо на улицах – и эти люди даже не помнят ни своего имени, ни возраста… Вот уж точно – «больница для бедных»!

Маразм молодеет

На выездном заседании рассмотрели и одну конкретную болезнь. Руководитель Департамента благосостояния Мартиньш Моорс указал, что столица все чаще сталкивается с проблематикой деменции – это и медицинская, и социальная проблема. В медицине используют термин «деменция» (или сенильная деменция), в быту — «старческий маразм».

Суть состояния: не естественное старение, а заболевание, при котором погибают нейроны мозга, что ведет к полной потере способности обслуживать себя. Причины: наиболее частой является болезнь Альцгеймера (60-70% случаев), а также сосудистые заболевания мозга. Симптомы: нарушение памяти, ориентации в пространстве, распад личности, изменение характера, трудности с речью и самообслуживанием.

В Латвии населения, страдающего деменцией – 0,9% от всех жителей (более 8000 человек), что существенно меньше от общеевропейского уровня – 1,5%. Но, как говорят, нет здоровых – есть недообследованные…

В Риге 58% имеющих данный диагноз получают помощь на дому. От этого заболевания не застрахованы и совсем не старые люди – 2% пациентов даже не достигли 50-летнего возраста. Жестокий недуг начинается с понижения когнитивных способностей…

– Деменцию вылечить нельзя, – констатировал М.Моорс.