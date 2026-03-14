Внимание! Если ты был на этом мероприятии или летел в этом самолете, тебе надо срочно связаться с ЦПКЗ Латвии 2 7956

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получил сообщение о лабораторно подтвержденном случае кори и призывает откликнуться людей, которые могли контактировать с заболевшим, сообщили агентству LETA в центре.

Полученная на данный момент информация свидетельствует, что заражение могло произойти 21–22 февраля в Риге на мероприятии "Ļutauras viktorinas".

Эпидемиологическое расследование показывает, что заболевший корью человек 5 марта 2026 года летел из Риги в Турцию рейсом № TK1758. Об этом случае ЦПКЗ уведомил ответственные учреждения Турции, чтобы установить пассажиров, которые могли подвергнуться риску заражения.

Одновременно ЦПКЗ призывает всех людей, которые 21–22 февраля в Риге участвовали в мероприятии "Ļutauras viktorinas", а также 5 марта летели из Риги в Турцию указанным рейсом, связаться с эпидемиологами ЦПКЗ по круглосуточному телефону 67271738 или написать на электронную почту [email protected], чтобы индивидуально оценить риски и получить необходимые рекомендации.

Специалисты ЦПКЗ проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить обстоятельства заражения, определить возможный источник инфекции, установить контактных лиц заболевшего и организовать необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Поскольку этот случай кори, вероятнее всего, связан с международными поездками, в эпидемиологическом расследовании и организации противоэпидемических мероприятий участвуют также эпидемиологи других стран. Известно, что в мероприятии участвовали и лица из Литвы, поэтому информация о возможном случае заболевания передана и ответственным учреждениям Литвы.

В центре отмечают, что в случае кори особенно важно выявить и предупредить контактных лиц о риске заражения, а также установить, не было ли других случаев заболевания, которые могли бы сформировать новые цепочки распространения инфекции в обществе. Поэтому важно выяснить, были ли у кого-либо из участников мероприятия симптомы кори в период инкубации инфекции. У пассажиров самолета инкубационный период инфекции еще не завершился, поэтому им важно получить рекомендации по наблюдению за состоянием здоровья и действиям в случае заболевания.

Корь — очень заразное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку через мельчайшие капли в воздухе, когда инфицированный человек разговаривает, кашляет или чихает. Особенно высокий риск заражения существует при нахождении с заболевшим в одном помещении.

Если появляются характерные для кори симптомы — повышенная температура тела, насморк, кашель, покраснение глаз, а позже красная пятнистая сыпь на коже — рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом, сообщить о возможном риске заражения и тщательно соблюдать указания врача.

#медицина #эпидемия #профилактика
