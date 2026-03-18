В Латвии более 100 человек — как взрослые, так и дети — в настоящее время ожидают жизненно необходимую трансплантацию органов, сообщила агентству ЛЕТА представитель по связям с общественностью Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) Зане Грета Грантс.

В больнице признают, что каждый седьмой пациент не дожидается этой возможности.

Национальная служба координации трансплантации PSKUS начала информационную кампанию, призывая общество выразить своё решение о донорстве органов. Это можно сделать с помощью простой отметки в системе e-здравоохранения.

"Важно также проинформировать о своём решении близких. Это помогает снять тяжёлое бремя выбора с плеч членов семьи в момент, когда им и так приходится сталкиваться с болезненной утратой", — пояснила Грантс.

Она отметила, что трансплантация органов становится возможной в случаях, когда у человека после тяжёлой болезни или травмы, например инфаркта, инсульта, кровоизлияния в мозг или длительной нехватки кислорода, наступает смерть мозга. Смерть мозга означает смерть человека, однако медицинское оборудование может временно поддерживать работу отдельных органов, позволяя их пожертвовать другим пациентам.

В Латвии трансплантация органов полностью оплачивается государством и проводится в PSKUS, где выполняются программы трансплантации сердца, почек, печени и роговицы.

Национальная служба координации трансплантации PSKUS продолжает укреплять систему трансплантации, реализуя новые инициативы, расширяя международное сотрудничество и повышая осведомлённость общества о совместной ответственности в вопросах донорства, подчеркнула Грантс.

Она добавила, что в этом году ожидается важный шаг в развитии отрасли — присоединение PSKUS к международной организации обмена органами Scandiatransplant, объединяющей центры трансплантации в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Эстонии.

Участие в этой сети означает, что в случаях, когда в Латвии нет доступного органа, необходимого для спасения жизни пациента, донор может быть найден в регионе с населением около 30 миллионов человек. Это обеспечит единый лист ожидания и повысит шансы пациентов получить подходящий орган.

Как сообщалось, в прошлом году в PSKUS были проведены 50 трансплантаций почек, пять — сердца, восемь — печени и 24 — роговицы. В Латвии зарегистрированы 25 умерших доноров органов, а также три живых донора почки.

В системе э-здоровья (E-veselība) своё решение о донорстве органов, тканей или тела в 2025 году выразили 46 623 жителя, что на 30% больше, чем в начале года. Из них 26 729 человек дали согласие на использование органов после смерти, сформировав более 4000 новых потенциальных доноров за год. В целом этой возможностью воспользовались около 2,5% жителей Латвии. В то же время, по сравнению с 2024 годом, наблюдается снижение числа согласий со стороны родственников доноров, отметили в больнице.