Медданные смотрят без оснований, полицейские данные — в чатах: что выявила инспекция данных 2 1023

Дата публикации: 20.03.2026
В прошлом году Государственная инспекция данных (ГИД) получила 1034 жалобы на нарушения обработки персональных данных, в том числе были выявлены случаи необоснованного просмотра данных системы э-здравоохранения, публикации находящихся в распоряжении полиции данных в чатах, незаконного видеонаблюдения за сотрудниками в комнате отдыха и другие нарушения, свидетельствует отчёт ГИД за 2025 год, пишет ЛЕТА.

В прошлом году инспекция провела 1396 проверок, в том числе в 266 случаях начала углублённые проверки, в ходе которых было выявлено 143 нарушения. В 62 случаях применены корректирующие меры, в 50 случаях нарушения устранены в ходе проверки, а 17 дел прекращены как малозначительные.

Инспекция отмечает, что рост числа проверок объясняется повышенным вниманием жителей к безопасности данных. Жалобы в основном касаются индивидуальных случаев, а не системных нарушений.

В прошлом году чаще всего поступали жалобы на обработку персональных данных в социальных сетях и на интернет-сайтах. Второй по распространённости сферой стало видеонаблюдение, где нередко не соблюдаются требования по информированию или ведётся съёмка более широкой территории, чем необходимо.

Также увеличилось число жалоб на обработку данных в информационных системах государственных учреждений. В этой сфере получено 125 жалоб, в том числе о необоснованном доступе к данным в системе e-здравоохранения.

Всего ГИД в 62 случаях применяла корректирующие меры, а по делам об административных правонарушениях приняла семь решений, в пяти из них наложив штрафы за нарушения регламента защиты данных. Общая сумма штрафов составила 326 400 евро, при этом их размер варьировался от 150 до 300 000 евро.

Рассматривая дела о обработке персональных данных в системе э-здравоохранения, ГИД установила, что медицинские работники использовали систему для просмотра записей о состоянии здоровья своих родственников и других лиц, в том числе коллег, в личных целях.

В этих случаях были зафиксированы нарушения регламента защиты данных, и в большинстве дел к медицинским работникам применены корректирующие меры и вынесены выговоры, а в одном случае административный штраф составил 250 евро.

В свою очередь, в деле о обработке персональных данных в информационных системах Государственной полиции ГИД установила, что должностное лицо полиции получило данные третьего лица и позже опубликовало их в закрытом чате "Discord". За это нарушение был наложен штраф в размере 150 евро.

Также ГИД получила информацию о возможной незаконной обработке персональных данных на рабочем месте, где камера видеонаблюдения была установлена в комнате отдыха сотрудников.

Как сообщалось, прошлой осенью ГИД наложила штраф в размере 300 000 евро на "ZZ Dats" в связи с утечкой муниципальных данных, выявленной в 2024 году, однако компания обжаловала это решение в суде.

