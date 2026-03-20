На Пасху в Риге пройдут многочисленные культурные и развлекательные мероприятия, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, пишет ЛЕТА.

В Страстную пятницу, 3 апреля, в 17:00 в Рижской церкви Святого Иоанна прозвучит концерт оркестра "Рига".

В центре программы — премьера нового произведения: композиции Вилниса Шмидбергса "Отцу" для оркестра "Рига" и соло ударных инструментов. В день, который в христианской традиции символизирует момент тишины перед Воскресением, будет впервые исполнено произведение, посвящённое памяти ушедшего отца композитора и наполненное духовными размышлениями.

В культурном дворце "Зиемельблазма" в Великую пятницу прозвучит концертная программа пианиста Андрея Осокина и меццо-сопрано Иевы Парши "Ещё один сияющий день".

В концерте произведения Иоганна Себастьяна Баха и Франца Шуберта переплетутся с сочинениями латвийских композиторов — Язепа Мединьша, Эмиля Дарзиньша, Эмиля Мелнгайлиса, Айвара Калейса, Петериса Васкса, Алдониса Калниньша, Паула Дамбиса, Иманта Земзарса и других.

На Пасху, 5 апреля, с 13:00 в Парке Победы посетителей ждёт сценическая программа, десять пасхальных качелей и творческие мастерские — окрашивание яиц, создание пасхальных символов и фигур из природных материалов, тематические деревянные игры.

Гостей порадует вокальная студия "Tev un man", а также спектакль для детей "Цветное яйцо и большой вопрос".

С латышскими традициями познакомят сообщество "Stiprās sievas" и фольклорная группа "Skandinieki", выступит группа "Viedais fonogrāfs", а завершит программу музыкальное объединение "Raxtu Raxti". Ведущий мероприятия — актёр Мартиньш Бруверис.

С 12:00 на открытой территории культурного центра "Imanta" пройдёт мероприятие "Призыв весны". Посетители смогут участвовать в пасхальных активностях вместе со знатоками латышских традиций, кататься на качелях, участвовать в боях яйцами, мастер-классах и играх, а также посмотреть детский спектакль "Приключения городского мальчика в деревне" и выступление этногруппы "Ogas". Ведущие — Зане Рейтере и Эдгар Зилбертс.

Во второй день Пасхи, 6 апреля, с 12:00 на территории Большой эстрады Межапарка будут праздновать возвращение весны. Посетители смогут участвовать в эстафетах с яйцами, соревнованиях по катанию яиц, их раскрашивании, изготовлении пасхального декора и других образовательных и развивающих мастерских, а также в спортивных мероприятиях для всех возрастов. Особым событием станут интерактивные световые песочные столы и игровые панели латвийского производства в рамках проекта "Дом света и ощущений".

На территории мероприятия будут установлены качели, будет работать кафе. Музыкальную программу обеспечат хор "Fēnikss", диджей VinK и музыканты группы "Elektроfolk". Ведущий — Юрис Мурманис.

В культурном дворце "Зиемельблазма" во второй день Пасхи семьи с детьми от пяти лет приглашаются на концерт "Пасхальный ричу-рачу".

В творческой мастерской в парке Зиемельблазмы с 12:00 команда "Lielās koka spēles" предложит творческие игры, а в 15:00 в Большом зале детей и родителей ждут оркестр "Рига" и певец Даумант Калниньш с концертом, который предложит музыкальную игру и познакомит детей с историей самых популярных настольных игр.

В 16:00 в культурном центре "Малая гильдия" прозвучит концерт "Lux Paschalis", в котором выступит ансамбль старинной музыки "ÆLDMUSIC".

В Рижской церкви Святого Иоанна в 19:00 прозвучит оратория "Мессия". В концерте примут участие Рижский камерный хор "Ave Sol", Видземский камерный оркестр, сопрано Айя Вейсмане, альт Агнета Отаньке, тенор Мартиньш Звигулис, бас-баритон Даниил Погорилес, на тимпанах — Нормунд Эвертс, на органе — Илзе Рейне. Дирижёр — Андрис Вейсманис.

5 и 6 апреля жители Риги и гости города в течение всего дня приглашаются кататься на пасхальных качелях на Домской площади, Ливской площади, Ратушной площади и на Бастионной горке.