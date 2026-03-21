Выполнение всевозможных видов труда, не относящегося к своей собственной профессии, считалось прерогативой социализма. Посылка студентов, солдат, рабочих и служащих «на картошку», всевозможные субботники – все это испытали на себе люди старшего, и в меньшей степени среднего поколения.

Однако сейчас добровольная работа за идею вновь востребована – казалось бы, в условиях нашей рыночной реальности!

До 2 процентов от ВВП

Примерно таков вклад добровольного труда в народнохозяйственную копилку самых развитых государств мира, объединенных в Организацию экономического сотрудничества и развития. В Латвии участие в волонтерской работе по-прежнему низкое — в 2022 году в формальных мероприятиях приняли участие только 6,2% жителей (В ЕС в среднем 12,3%). В Эстонии этот показатель составляет 10,4%, а в Нидерландах — 36%. Но и мы не самые последние в Евросоюзе – Латвия опережает, к примеру, такую богатую и развитую страну как Италия.

Данные различных исследований расходятся, однако общая тенденция свидетельствует о снижении вовлеченности в последние годы. Среди молодежи активность выше (в 2024 году, судя по опросам – 18%), а сферы поддержки часто связаны с социальной помощью, образованием, окружающей средой и культурой.

Ну, например – если в Риге происходит чемпионат мира по хоккею или конференция НАТО, то студенты задействуются в качестве обслуживающего персонала, встречают гостей, а взамен получают еду и возможность посмотреть на мероприятия. По части экологии, разумеется, всем селом выходят на весеннюю толоку.

Вашему автору также не раз доводилось убирать зеленые массивы столицы на субботниках. Вспоминаю с удовольствием Межапарк, когда общая работа заканчивалась пикником и выступлением поп-звезды. А сколько мусора выгребали из безымянного леска близ Плявниекского кладбища – это же какой-то ужас, насколько чудовищно люди загаживают свои собственные, зеленые, угодья.

Огромное количество бутылок, самого невероятного бытового хлама, уже практически вросшего в почву, мы собирали в пластиковые мешки. Но, увы, уровень загаженности лесов Риги зашкаливает – таскать нам, не перетаскать. Причем никакая механизация тут, увы, не поможет – засорена и глубокая чаща, куда и малые транспортеры не проедут.

Что такое хорошо

Министерство благосостояния на днях выдвинуло тезисы о необходимости волонтерства: «Помимо экономического влияния, волонтерская работа существенно укрепляет социальную структуру и благосостояние общества. Это способствует развитию компетенций молодежи и дает первый опыт работы, помогает взрослым сбалансировать ежедневную нагрузку и освоить новые навыки, а сениорам обеспечивает возможности активного старения, уменьшая одиночество и способствуя социальной интеграции. На уровне общин волонтерская работа способствует укреплению взаимного доверия, солидарности и более тесной сплоченности общества, тем самым укрепляя общую устойчивость общества».

Ну да – кто бы спорил, труду все возрасты покорны. Только вот высокопоставленных деятелей тоже хотелось бы видеть, выполняющих всякие там тяжелые, физические, работы. В конце концов, пахать на свежем весеннем воздухе, это тоже своего рода фитнесс. Представим – если десятки тысяч чиновников хотя бы половину рабочего дня в месяц будут посвящать уборке Латвии!

Десять лет системе

Закон о добровольном труде вступил в силу 1 января 2016 года, и определил в качестве профильных ведомств – Министерство благосостояния и Государственную службы занятости. Есть и Консультативный совет добровольного труда, призванный объединить усилия 24 институтов и структур.

По статистике, в 2024 году добровольную работу организовали 3 133 негосударственных организаций, привлекая более 251 тысяч волонтеров. Понятно, что многих людей посчитали несколько раз – ибо в ЛР общее число работающих и так меньше миллиона. С другой стороны, волонтерский труд не обязательно ведется человеком, формально принадлежащим к экономически активному населению – это может быть и школьник (закон разрешает участие с 13 лет, с разрешения родителей или законных представителей), и пенсионер.

Несколько в стороне от компетентных ведомств осталась активность политических партий, которые в предвыборную пору привлекают добровольцев весьма активно – счет, вероятно, идет на тысячи людей по всей Латвии. Организация всевозможных встреч, концертов, семинаров, раздача сувениров и всяческих вкусняшек – это все делается, что называется, на идейном топливе. За символические кепки и майки политических организаций, рукопожатие и селфи с лидером. Можно, наверное, тоже посчитать как культурно-образовательную составляющую, и включить в ВВП!

«Однако сейчас централизованная и структурированная информация о волонтерской работе политических партий недоступна, поскольку из годовых отчетов партий невозможно автоматически получить единые данные об участии добровольцев», – констатирует документ Минблага.

Бизнес на идее

Волонтеры, согласно закону, даже могут получать денюжку – если включатся в работу социальных предприятий – единственной бизнес-структуры, которой разрешается пользоваться добровольным трудом.

Компенсации за питание не должны превышать 6 евро в день, за ночлег – 57 евро в сутки, за горючее – до 50 евро в месяц, а на обучение – до 200 евро в год.

Но для общего блага в стране пока нет единой, цифровой, базы данных. Ведомство министра Рейниса Узулниекса (Союз «зеленых» и крестьян) констатирует:

«Многие не знают, где найти информацию и как подать заявку, а стереотипы о волонтерской работе как о «неоплачиваемой помощи» снижают мотивацию. Его положительное влияние – самочувствие, развитие навыков, участие и сплоченность общин – еще не до конца оценено обществом».

2026-й в мире объявлен Годом добровольного труда. Минблаг рекомендует всем и каждому поискать возможность поучаствовать, причем не обязательно выполнять волонтерский ритуал с граблями и лопатой. Для людей, владеющих иностранными языками, это может стать к примеру, с консультациями и менторством – для прибывших в Латвию беженцев. Первые шаги в новой стране всегда удаются лучше при участии доброжелательных местных помощников. Причем также в сфере высоких технологий – та же самая IT-поддержка.

Массу позитивных эмоций способно принести общение с животными, приюты для которых в последнее время появились по всей республике.

Ну а в целом государство вполне серьезно рассчитывает на работу добровольцев – она будет включена как составная часть в Национальный план развития до 2034 года.