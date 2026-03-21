«Разогнать и запретить!» - экс-глава МВД Латвии сравнила мусульманскую молитву на улице с празднованием 9 мая 4 1940

Наша Латвия
Дата публикации: 21.03.2026
соцсети

Видеозапись совместной молитвы мусульман по случаю окончания Рамадана, прошедшей в пятницу, вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Реакция многих пользователей оказалась схожей: звучали призывы «запретить и не допустить». Однако сравнение этого события с празднованием 9 мая прозвучало лишь от бывшего министра внутренних дел, а ныне предпринимательницы Линды Мурниеце.

В социальной сети X она написала: «Несогласованное собрание. Такое же, как и празднование 9 мая. Должно быть запрещено и прекращено».

Её высказывание вызвало бурную дискуссию. Вот некоторые отклики пользователей:

  • Сравнивать мирную религиозную молитву с политическими мероприятиями 9 мая некорректно. В Латвии 9 мая запрещено законом, так как связано с оккупацией. В то же время свобода вероисповедания гарантирована статьёй 99 Конституции. Молитва — это не митинг, а реализация базовых прав человека.

  • Тогда, по такой логике, нужно запрещать и паломничество в Аглону, ведь оно тоже создаёт неудобства и перекрывает дороги.

Некоторые считают, что это проявление чуждой идеологии, сравнивая участников с политическими движениями, связанными с 9 мая. Другие задаются вопросом ответственности политиков за миграционные и общественные процессы. Есть и практичные замечания — например, можно ли вообще запретить мероприятие, проходящее на частной территории.

Звучат и мнения о том, что в Латвии гарантирована свобода вероисповедания, а значит подобные мероприятия допустимы.

А есть и такая версия - Мурниеце мстит мусульманам, так как ее бывший муж министр здравоохранения и по происхождению ливанец ушел от нее к другой Линде...

#миграция #религия #социальные сети #политика
