Реакция многих пользователей оказалась схожей: звучали призывы «запретить и не допустить». Однако сравнение этого события с празднованием 9 мая прозвучало лишь от бывшего министра внутренних дел, а ныне предпринимательницы Линды Мурниеце.

В социальной сети X она написала: «Несогласованное собрание. Такое же, как и празднование 9 мая. Должно быть запрещено и прекращено».

Nesaskaņota pulcēšanās. Tieši tāda pati kā 9.maija svinēšana. Aizliedzama un novēršama https://t.co/rWNHoRcFoN — Linda Mūrniece (@murniecelinda) March 21, 2026

Её высказывание вызвало бурную дискуссию. Вот некоторые отклики пользователей:

Сравнивать мирную религиозную молитву с политическими мероприятиями 9 мая некорректно. В Латвии 9 мая запрещено законом, так как связано с оккупацией. В то же время свобода вероисповедания гарантирована статьёй 99 Конституции. Молитва — это не митинг, а реализация базовых прав человека.

Тогда, по такой логике, нужно запрещать и паломничество в Аглону, ведь оно тоже создаёт неудобства и перекрывает дороги.

Некоторые считают, что это проявление чуждой идеологии, сравнивая участников с политическими движениями, связанными с 9 мая. Другие задаются вопросом ответственности политиков за миграционные и общественные процессы. Есть и практичные замечания — например, можно ли вообще запретить мероприятие, проходящее на частной территории.

Звучат и мнения о том, что в Латвии гарантирована свобода вероисповедания, а значит подобные мероприятия допустимы.

А есть и такая версия - Мурниеце мстит мусульманам, так как ее бывший муж министр здравоохранения и по происхождению ливанец ушел от нее к другой Линде...