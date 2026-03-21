С 1 апреля статус безработного и право на пособие в Латвии можно будет сохранять только при ПОЛНОМ отсутствии каких-либо доходов — это предусмотрено вступающими в силу поправками к Закону о поддержке безработных и соискателей работы.

Что именно меняется

Только до 31 марта 2026 года зарегистрированный в Службе госдоходов самозанятый может одновременно получать доход и сохранять статус безработного, если месячный доход не достигает минимальной зарплаты и делаются социальные взносы (10% на пенсию).

Раньше можно было получать и пособие по безработице, и оплату за временные работы (с ограничением срока). Впредь если безработный устраивается на временную работу или получает авторский гонорар, выплату пособия на это время остановят.

Нюансы по авторским и временным работам

Новые условия применяется ко всем режимам уплаты налогов, включая получателей авторских вознаграждений. То есть: статус безработного и пособие будет только при нулевых доходах.

Если во время статуса безработного человек получает доход как наемный работник или самозанятый (в том числе по авторскому вознаграждению), об этом нужно сообщить Государственному агентству занятости (ГАЗ, NVA) в течение ОДНОГО рабочего дня.

Если же о появившейся работе не сообщить (и статус будет утрачен), дальше платить пособие не будут, а уже выплаченное за период занятости придется вернуть в госбюджет.

Одновременно с 1 апреля устанавливаются более длительные периоды краткосрочной занятости, которые отсчитываются со дня получения статуса безработного: для наемных работников — до 92 дней, для самозанятых — до трех месяцев.

Однако, если безработный берется за временную работу или получает авторский гонорар и сообщает об этом ГАЗ, выплату пособия на время работы остановят. Когда работа закончится, пособие снова начнут платить и продлят на столько дней, сколько человек работал.

Также уточняется порядок краткосрочной работы без потери статуса: предполагается не ограничивать число таких периодов (сейчас — два раза за 12 месяцев), сохранив общий лимит — до 60 дней в период безработицы для наемных работников или до двух месяцев для самозанятых (при уведомлении ГАЗ).

О документах и расчетах

ГАЗ к этому добавляет практически-важные пояснения:

Получить статус безработного в месяце, в течение которого были получены доходы от экономической деятельности или авторские гонорары, невозможно. Но! Исключение — если работа автора была выполнена до запроса статуса безработного. Однако при этом придется предоставить документы, подтверждающие фактический период выполнения работы (договор об авторских, акт передачи и т.д.).

Примеры временной занятости