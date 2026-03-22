С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это, напомним, 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше.

Как было до сих пор? Необлагаемый минимум в размере 500 евро применялся к пенсиям большинства нерезидентов, с которых удерживался налог. Однако с 1 апреля для части пенсионеров порядок вычета налога и применение льгот изменятся.

Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) в этой связи призывает сениоров своевременно подтвердить свой статус налогового нерезидента конкретной страны, чтобы избежать лишних вычетов и сохранить право на необлагаемый минимум - для тех, кому они положены.

Что изменилось и почему это важно?

Итак, ГАСС обращается к получателям пенсий, которые официально признаны налоговыми НЕрезидентами Латвии.

Чтобы ведомство могло правильно рассчитать налог, пенсионеры должны ПОДТВЕРДИТЬ свою налоговую резиденцию (страну, где они живут и платят налоги).

Если документов в распоряжении ГАСС нет или их срок действия истек, налог может удерживаться со ВСЕЙ суммы пенсии без учета необлагаемого минимума.

В каких случаях налог удержат со всей суммы пенсии?

Латвия удержит налог со всей суммы (без применения необлагаемого минимума), если:

у VSAA нет информации о вашей стране проживания (вы не подали документы);

срок действия ранее поданных документов истек (в зависимости от размера пенсии они действуют 12 месяцев или 5 лет);

вы живете в стране, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, и по договору/конвенции с Латвией налог должна удерживать страна, выплачивающая пенсию (Латвия), так как к этим пенсиям не применяется необлагаемый минимум пенсионера.

Две группы стран по видам налоговых договоров. И Россия

Ниже приводится распределение стран по двум группам на основании международных налоговых конвенций с Латвией. Это определяет, какая страна имеет право удерживать подоходный налог с вашей латвийской пенсии по старости. (Данные СГД).

Группа 1: Налог платится в стране проживания (резиденции)

Если вы проживаете в одной из этих стран и вовремя подали документы в VSAA, налог в Латвии удерживаться не будет. Налог уплачивается в стране вашего нынешнего проживания согласно местному законодательству:

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Греция, Грузия, Ирландия, Италия, Казахстан, Киргизия, США, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.

Группа 2: Налог платится в стране, которая выплачивает пенсию (Латвия)

Если вы проживаете в одной из этих стран, налог удерживает Латвия. Порядок удержания зависит от того, входит ли страна в ЕС/ЕЭЗ (применяется ли льгота в 500 евро).

Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Исландия, Испания, Канада, Катар, Кипр, Китай, Косово, Кувейт, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Черногория, Швейцария.

В отношении Российской Федерации ситуация особая:

Действие соглашения приостановлено с 16 мая 2022 года в соответствии с поправками от 12 мая 2022 года к Закону «О соглашении между Правительством Латвийской Республики и Правительством Российской Федерации о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал и протоколе к нему» с латвийской стороны.

Согласно официальной информации Латвии, договор считается утратившим силу (денонсированным) с 1 января 2024 года. Это означает, что налоговые льготы по этому договору больше не применяются.

