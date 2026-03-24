На данный момент Служба государственной безопасности (СГБ) не выявила в мусульманской среде Латвии посланий, оправдывающих терроризм, призывов к участию в насильственных действиях или выражения поддержки террористическим группировкам, сообщили агентству LETA в службе.

СГБ "в соответствии с компетенцией продолжает мониторинг ситуации" в мусульманской среде Латвии.

Служба обращает внимание, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остаётся низким, и имеющаяся в её распоряжении информация не свидетельствует о том, что ситуация в ближайшее время может измениться.

Как сообщалось ранее, муниципальная полиция Риги начала административный процесс из-за массовой молитвы мусульман на тротуаре в Плявниеки. Часть пользователей социальных сетей выразила опасения по поводу возможного появления в Латвии радикально настроенных исламистов.