В Рижском зоопарке родился верблюжонок

Дата публикации: 24.03.2026
В Рижском национальном зоопарке родился детёныш двугорбого верблюда, сообщили агентству LETA представители зоопарка.

Самка верблюда родилась 14 марта и весила 37 килограммов. Как отмечают представители зоопарка, верблюжонок бодрый и с первых дней жизни держится рядом с мамой Лейлой, которая заботится о нём и сама его кормит.

В настоящее время они живут отдельно от остальной группы верблюдов, чтобы новорождённая могла расти и знакомиться с окружающим миром без лишнего стресса, отметили представители зоопарка.

Имя верблюжонка обещают раскрыть совсем скоро.

