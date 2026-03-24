Самка верблюда родилась 14 марта и весила 37 килограммов. Как отмечают представители зоопарка, верблюжонок бодрый и с первых дней жизни держится рядом с мамой Лейлой, которая заботится о нём и сама его кормит.

В настоящее время они живут отдельно от остальной группы верблюдов, чтобы новорождённая могла расти и знакомиться с окружающим миром без лишнего стресса, отметили представители зоопарка.

Имя верблюжонка обещают раскрыть совсем скоро.