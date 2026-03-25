Хотя военный конфликт на Ближнем Востоке может затянуться — 28 марта исполнится уже месяц с момента первых ударов США и Израиля по Ирану — на данный момент он существенно не повлиял на розничные цены в Латвии. Однако в долгосрочной перспективе такое влияние возможно, отмечает председатель правления SIA Latvijas Tirgotāju savienība Раймондс Окманис.

«Если боевые действия значительно превысят один месяц, их последствия могут стать ощутимыми и на местном рынке, главным образом из-за роста цен на энергоресурсы и транспортные расходы. Как мы уже видим сейчас, в подобных ситуациях цены на энергоресурсы имеют тенденцию расти, и это постепенно отражается на стоимости транспорта и логистики. В розничной торговле такие изменения обычно проявляются с временным лагом», — поясняет Окманис.

По его прогнозу, влияние на цены в Латвии может проявиться примерно через три месяца: «Это означает, что потенциальное подорожание потребители могут ощутить в конце лета или осенью, когда в цепочках поставок уже полностью отразятся возросшие издержки».

В то же время, если эскалация конфликта в ближайшее время будет урегулирована, колебания цен на топливо окажутся кратковременными и практически не скажутся на розничной торговле.

«Рынок способен довольно быстро адаптироваться к таким потрясениям, если они не носят затяжной характер», — отмечает Окманис.

На данный момент сектор розничной торговли в Латвии продолжает работать стабильно, а торговцы внимательно следят за глобальными процессами, которые могут повлиять на поставки и уровень цен. Если конфликт на Ближнем Востоке не затянется, существенных ценовых колебаний для латвийских потребителей в ближайшее время не ожидается. Однако в случае длительной геополитической напряженности влияние на розничные цены может стать более заметным уже этой осенью.