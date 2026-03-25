Где мы еще среди отстающих? 1 450

Наша Латвия
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Данные Eurostat

Данные Eurostat

Латвии будет тяжело догнать даже Эстонию с Литвой.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в социальной сети facebook обратил внимание на данные внешеторгового баланса товаров и услуг в процентов к ВВП всех 27 стран ЕС. Этот баланс в процентах к ВВП определяется вычитая из экспорта импорт.

Увы, и по этому показателю мы находимся на последних местах, а именно Латвия занимает третье место снизу - с отрицательным балансом, то есть импорт превалирует над экспортом. Показатель Латвии - минус 4,6%. Хуже обстоят дела только у Хорватии - минус 5,1 и Румынии - минус 5,4.

А как же наши соседи в Балтии? У Эстонии этот показатель плюс 1%, а у Литвы - плюс 3,6%.

Тройку же лидеров в ЕС составляют Ирландия - плюс 40 2%, Люксембург (31,1%) и Мальта (19,2%). Есть чем похвастаться и Данией с Нидерландами - плюс 11,3%.

#импорт #Эстония #Литва #страны Балтии #Латвия #экспорт #экономика
