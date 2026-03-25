В четверг на востоке Латвии местами пройдут дожди, а в Курземе будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Предстоящей ночью дождь ожидается в западных и центральных регионах страны. В начале ночи еще сохранятся порывы южного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже +1...+6 градусов.

Днем дождь ожидается в Селии, а также во многих регионах Латгале и востока Видземе. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +5...+11 градусов.

В Риге ночью временами ожидается небольшой дождь, днем облака будут чередоваться с солнцем. Температура воздуха ночью понизится до +5 градусов, а днем составит около +10 градусов.