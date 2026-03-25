Административный районный суд отклонил заявление прокуратуры об отмене разрешения на строительство крематория в Салгальской волости Елгавского края.

Суд пришел к выводу, что проект строительства соответствует действующему территориальному планированию, которое допускает размещение таких объектов на данной территории.

Суд не установил, что в данном случае до выдачи разрешения на строительство существовала обязанность проводить общественное обсуждение.

Оценив материалы дела, суд также не выявил обстоятельств, свидетельствующих о существенном воздействии на окружающую среду.

В то же время суд отметил, что хотя общественное обсуждение было организовано после выдачи разрешения на строительство, обществу была обеспечена возможность высказать свое мнение, а выявленный процессуальный недостаток не является существенным.

Суд подчеркнул, что субъективное отношение общества к определенному виду объектов само по себе не является юридическим основанием для запрета строительства, если оно соответствует требованиям нормативных актов.

Учитывая изложенное, суд признал, что не установлены такие нарушения правовых норм, которые обосновывали бы отмену разрешения на строительство.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что и в Риге хотят открыть новое кладбище и крематорий. Они будут расположены рядом с крупным жилым районом.