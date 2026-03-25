Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В двух детсадах Риги зарегистрировано еще девять случаев сальмонеллеза

Дата публикации: 25.03.2026
LETA
В двух детских садах Риги зарегистрировано еще девять случаев заболевания сальмонеллезом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

Всего в этой вспышке зарегистрировано 129 случаев сальмонеллеза. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), в образцах пищевого сырья и смывах из рижского дошкольного образовательного учреждения "Sprīdītis" и 215-го дошкольного учреждении сальмонеллы пока не обнаружены.

На лабораторные исследования были отправлены образцы яиц, свинины, мяса птицы и рыбных продуктов, а также смывы с различных поверхностей. Исследованные до сих пор образцы соответствуют критериям безопасности.

В то же время лаборатория все еще ожидает результатов исследования рыбной продукции.

ПВС возбудила административное дело для оценки ответственности предприятия общественного питания.

Читайте нас также:
#Рига #эпидемия #детский сад
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео