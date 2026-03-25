В двух детских садах Риги зарегистрировано еще девять случаев заболевания сальмонеллезом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

Всего в этой вспышке зарегистрировано 129 случаев сальмонеллеза. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), в образцах пищевого сырья и смывах из рижского дошкольного образовательного учреждения "Sprīdītis" и 215-го дошкольного учреждении сальмонеллы пока не обнаружены.

На лабораторные исследования были отправлены образцы яиц, свинины, мяса птицы и рыбных продуктов, а также смывы с различных поверхностей. Исследованные до сих пор образцы соответствуют критериям безопасности.

В то же время лаборатория все еще ожидает результатов исследования рыбной продукции.

ПВС возбудила административное дело для оценки ответственности предприятия общественного питания.