В рамках Недели профилактики туберкулеза, рижане смогут проверить здоровье лёгких на мобильном рентгене и бесплатно получить консультации специалистов. Это можно сделать 27 марта в Риге, с 9.00 до 13.30 на ул. Шарлотес 1B.

Туберкулезников в Латвии вдвое больше, чем в ЕС

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) подчёркивает, что туберкулёз остаётся актуальной проблемой общественного здравоохранения, и ранняя диагностика имеет решающее значение как для успешного лечения, так и для ограничения распространения болезни.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 287 случаев туберкулёза или 15,4 случая на 100 000 жителей, что на шесть случаев больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 281 случай туберкулёза или 15 случаев на 100 000 жителей, согласно данным ЦПКЗ.

В Латвии заболеваемость туберкулёзом почти вдвое выше, чем в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, где в 2024 году средняя заболеваемость составляла 8,4 случая на 100 000 жителей.

Кто в группе риска

ЦПКЗ отмечает - туберкулез молодеет. Чаще всего страдают от туберкулёза люди в возрасте 30-59 лет трудоспособного возраста, но в 2025 году также наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе с 18 до 29 лет — с 7,6 случаев на 100 000 жителей в 2024 году до 18,2 случаев на 100 000 жителей в прошлом году.

Заболеваемость среди мужчин в три раза выше, чем среди женщин, и около 70% пациентов с туберкулёзом — мужчины.

Люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, а также те, кто курит или употребляет алкоголь, подвержены большему риску заболеть.

Лечение от туберкулеза - бесплатное

Туберкулёз — это бактериальное инфекционное заболевание, вызванное микобактериями туберкулёза. Он в основном поражает лёгкие, но также может поражать другие части тела, такие как почки, позвоночник и мозг. Заболевание распространяется при кашле, чихании или разговоре у человека с туберкулёзом лёгких, а в некоторых случаях человек может распространять бактерии без выраженных симптомов.

Наиболее характерные симптомы туберкулёза — кашель с мокротой или без, который длится три и более недели, повышение температуры тела, потеря веса, ночная потливость, продолжительная усталость, недомогание и потеря аппетита.

SPKC приглашает людей, у которых есть эти симптомы или подозревают возможное заболевание, обратиться к специалистам. В Латвии диагностика и лечение туберкулёза проводятся бесплатно, и направление к специалисту не требуется.