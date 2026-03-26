На Луцавсалу будет заезжать автобус. Какой именно?

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Луцавсалу будет заезжать автобус. Какой именно?
ФОТО: LETA

В Риге автобус №10, курсирующий от улицы Абренес до Яунмарупе, в дальнейшем будет заезжать и на Луцавсалу, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

На Луцавсале планируется обустроить три новые остановки, чтобы обеспечить более удобный доступ к нужным объектам.

Как пояснили в самоуправлении, на Луцавсале создана новая уличная инфраструктура, оборудованы остановки общественного транспорта и разворотная площадка, что позволит обеспечить транспортное сообщение ближе к семейным садовым участкам, расположенным в южной части острова.

В настоящее время ближайшие остановки общественного транспорта находятся на Островном мосту и у кольцевой развязки на улице Мукуcалас.

Автобус 10-го маршрута в направлении от улицы Абренес будет следовать по маршруту до улицы Мукуcалас, затем от кольцевой развязки повернёт на улицу Луцавсалас, далее по улице Лайву до разворотной площадки, после чего по улицам Лайву и Луцавсалас вернётся к кольцевой развязке на улице Мукуcалас, затем на улицу Улманя гатве и далее продолжит движение в сторону Яунмарупе.

В направлении из Яунмарупе автобусы будут следовать по маршруту до улицы Улманя гатве, затем от кольцевой развязки на улице Мукуcалас повернут на улицу Луцавсалас, далее по улице Лайву до разворотной площадки и обратно по тем же улицам, после чего продолжат движение по улице Мукуcалас в сторону улицы Абренес.

Автобус начнёт курсировать по новому маршруту после получения всех необходимых согласований.

#Рига #транспорт #инфраструктура #Луцавсала #общественный транспорт
