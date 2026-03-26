Над восточной частью Латвии протянулась неподвижная атмосферная фронтальная зона. 0 1785

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Над восточной частью Латвии протянулась неподвижная атмосферная фронтальная зона.
ФОТО: LETA

В четверг во многих районах Селии и на востоке Видземе, а также местами в Латгале ожидается дождь, в свою очередь в Курземе будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

На части страны сквозь облака будет выглядывать солнце. Максимальная температура воздуха составит от +5 градусов местами на побережье до +12 градусов на юго-востоке Латгале.

Будет дуть южный, юго-западный ветер, от слабого до умеренно сильного, в Курземе его скорость в порывах достигнет 12–17 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. При умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +10 градусов.

Над восточной частью Латвии протянулась неподвижная атмосферная фронтальная зона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 997 гектопаскалей на севере Курземе до 1002 гектопаскалей на юго-востоке Латгале.

