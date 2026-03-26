В четверг Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о финансировании обороны, закрепляющие обязательство с 2027 года ежегодно выделять на оборону 5% ВВП вместо текущих 3%.

Закрепить такое обязательство в феврале предложил президент Латвии Эдгар Ринкевич. В письме президиуму Сейма он подчеркнул, что для Латвии важно в долгосрочной перспективе обеспечить последовательный рост финансирования обороны, чтобы реализовать намерения, озвученные главами государств и правительств стран НАТО 25 июня 2025 года в Гааге, - инвестировать в оборону 5% ВВП ежегодно до 2035 года.

"На основе текущей геополитической ситуации и необходимости укрепления обороноспособности страны необходимо обеспечить прогнозируемый объем финансирования обороны, вложив в 2027 году и в последующие годы не менее 5% от прогнозируемого на соответствующий год ВВП, выполнив таким образом критерии, установленные НАТО", - указано в письме.

Министерство финансов признало, что для достижения этой цели в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета.

Ведомство напоминает, что на заседании 13 мая 2025 года Кабинет министров принял решение продвигаться к выделению 5% ВВП на государственную оборону, развитие потенциала и обеспечение безопасности НАТО, а также на военную поддержку Украины. Таким образом, законом о бюджете на 2026 год на оборону уже предусмотрено дополнительное финансирование в рамках средств, перераспределяемых в ходе исполнения государственного бюджета текущего года.

Согласно прогнозам ВВП, утвержденным Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет Министерства обороны составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% - в 2028 году и 4,52% - в 2029 году.

Чтобы достичь уровня финансирования в 5%, ориентировочно потребуются дополнительные 92,1 млн евро в 2027 году, 181,1 млн евро в 2028 году, 258 млн евро в 2029 году и более 1,12 млрд евро в 2030 году.

Парламентский секретарь Минобороны Лиене Гатере в среду на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции подчеркнула, что крайне важно продемонстрировать союзникам по НАТО пример по достижению уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП, чтобы впоследствии требовать того же от других стран.

Заместитель госсекретаря Минобороны Угис Норитис на заседании рассказал о направлениях предстоящего финансирования. По его словам, важно вкладывать средства в крупнокалиберные боеприпасы и пополнение запасов, включая системы противовоздушной обороны.

Он подчеркнул необходимость продолжать активную механизацию бригады: в настоящее время заключены контракты на боевые машины пехоты, которых хватает на два батальона, тогда как маневровые подразделения НАТО предусматривают как минимум три механизированных пехотных батальона.

Кроме того, необходимо продолжать инвестировать в военно-морские силы и искать возможности замены существующих кораблей. Важно также развивать потенциал противобаллистических ракет. Совместно с датской дивизией предстоит развивать инфраструктуру и возможности штаба дивизии.

Норитис подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в дроны и противодронные системы, развитие индустрии и инноваций, а также инфраструктуры для персонала. Следует продолжать работу над Селийским полигоном, совершенствовать Балтийскую линию обороны, развивать базы Земессардзе и строить склады боеприпасов, добавил он.

Минобороны продолжает стремиться к увеличению численности Службы государственной обороны (СГО) до 4000 человек, что требует дополнительных средств на экипировку и зарплаты. Также необходимо довести численность профессиональных военнослужащих до как минимум 10 000 человек и рассмотреть участие добровольцев, подытожил Норитис.

Представитель АО "Valsts nekustamie īpašumi" на заседании комиссии отметил, что такие изменения будут положительным сигналом для международных инвесторов о серьезной поддержке оборонной промышленности государством. Он также указал, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту расходов на строительство.